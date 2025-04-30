Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Vatican News та CNN.

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Чому кардинала не допустили до конклаву

Кардинал Джованні Анджело Беччу, колись одна з найвпливовіших фігур у Ватикані, у 2020 році отримав від Папи Франциска наказ відмовитися від "прав і привілеїв" кардинала після того, як опинився виявився втягнутим у "суд століття" Ватикану. У 2023 році він став першим кардиналом, засудженим судом Ватикану за розкрадання та шахрайство.

Папа Франциск залишив Беччу кардинальський титул, але той втратив можливість обіймати будь-які посади в Римській курії та брати участь у наступному конклаві.

Кардинал переконаний, що він не винний і навіть подав апеляцію, яка досі перебуває на розгляді. Поки триває цей процес, Беччу перебуває на волі та навіть має дозвіл продовжувати жити у ватиканській квартирі.

Після смерті Франциска кардинал наполягав на своєму поверненні до конклаву. Однак у вівторок, 29 квітня, Джованні Аджело Беччу повідомив, що зрікається від участі.

Маючи на увазі добро Церкви, якій я служив і продовжуватиму служити з вірністю та любов’ю, а також щоб зробити свій внесок у єдність і спокій конклаву, я вирішив підкоритися – як завжди робив – волі Папи Франциска не входити до конклаву, залишаючись переконаним у своїй невинності,

– йдеться у заяві.

Зауважимо, що конклав, на якому обиратимуть нового Папу Римського, збереться 7 травня. Всього у голосуванні мають право взяти участь близько 135 кардиналів з усього світу віком до 80 років.