Спецглушители, искусственный интеллект, дроны и спутники: как избрание Папы станет техноконклавом

В Ватикане готовятся к конклаву: новый Папа станет известен после 7 мая. Секретная встреча кардиналов, на которой будет избран следующий глава Римско-католической церкви, начнется 7 мая. Об этом сообщил высокопоставленный источник в Ватикане, уточнив, что дата была утверждена во время закрытой встречи кардиналов, которая состоялась после похорон Папы Франциска.

Участие в конклаве могут принять 135 кардиналов в возрасте до 80 лет. Именно им предстоит принять решение, кто возглавит церковь с 1,4 миллиарда верующих по всему миру. Последние два конклава – в 2005 и 2013 годах – длились всего два дня, однако на этот раз предсказать продолжительность собрания трудно. Еще одна особенность конклавов XXI века – особые меры безопасности против использования технологий. Ведь теперь за выборами Папы могут следить дроны и спутники.

Как будет происходить избрание Папы и как в Ватикане будут ограничивать технологии – читайте в материале 24 Канала.

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Конклав: как выбирают Папу

Сама процедура выборов Папы остается почти неизменной уже около восьми веков. Кардиналы со всего мира собираются в Ватикане, где происходит закрытое голосование в Сикстинской капелле.

Перед началом голосования отправляют специальную мессу, а после того, как прозвучат слова: "Extra omnes" – "Все – вон", капеллу покидают все, кроме кардиналов-избирателей. Тогда они фактически оказываются в полной изоляции.

После этого ежедневно проводятся четыре раунда голосования. Кардиналы выбирают Папу, вписывая имя кандидата на лист с заголовком "Eligo in summen pontificem" ("Я выбираю верховного понтифика"). Бюллетени складывают в урну, их считают трое назначенных кардиналов-наблюдателей, а затем сжигают.

Для избрания требуется большинство в две трети голосов. Если этого не удается достичь, голосование продолжается. В случае, если процесс затягивается более чем на 12 – 13 дней, допускается переход на голосование простым большинством.

Что известно о Папе Франциске

Хорхе Марио Бергольо, более известный как Папа Франциск, родился 17 декабря 1936 года в аргентинской столице Буэнос-Айрес и умер 21 апреля 2025 года. Он стал 266-м Папой Римским и первым в истории главой Католической церкви из Латинской Америки, а также первым иезуитом и первым Папой из южного полушария. Его избрание 13 марта 2013 года ознаменовало настоящий поворотный момент: впервые за более чем 600 лет предыдущий Папа – Бенедикт XVI – добровольно отрекся от престола, передав церковный бразды правления в руки Бергольо.



Свое папское имя он выбрал в честь святого Франциска Ассизского, известного покровителя бедных и защитника природы. Во время своего понтификата Франциск продвигал идеи социальной справедливости, защиты окружающей среды и церковной открытости. В 2015 году он издал энциклику Laudato Si', которая стала первым масштабным обращением Ватикана к миру относительно климатического кризиса. В политических и моральных заявлениях Франциск часто выступал на стороне обездоленных, призывал к уважению к мигрантам и осуждал жестокость войны и экономического неравенства.



Его понтификат отличался заметно более мягким и одновременно решительным тоном. Он не менял доктрину церкви, однако говорил о необходимости эмпатии, в частности относительно ЛГБТ-сообщества, разведенных католиков, женщин в церкви. Франциск неоднократно подчеркивал, что католическая церковь должна быть "полевым госпиталем", а не трибуной для осуждения.



На фоне глобальных кризисов Папа активно развивал межрелигиозный диалог – встречался с лидерами исламского мира, иудейскими и православными иерархами. Он пытался превратить Церковь в более гибкий институт, способный реагировать на современные вызовы, и одновременно сохранял сакральную тишину в вопросах, где церковь оставалась консервативной.



В своих высказываниях Франциск не обошел тему Украины. Франциск неоднократно высказывался относительно полномасштабной войны, начатой Россией в 2022 году. Его обращения призывали к миру: в частности, в марте 2022 года Папа открыто назвал вторжение России бесчеловечным и отвратительным и помолился за погибших в Буче. В то же время его стремление к дипломатическому балансу и готовность говорить об "ошибках обеих сторон" неоднократно вызывали возмущение среди украинцев и всей Восточной Европы.

Последние годы его жизни сопровождались проблемами со здоровьем. Франциск перенес несколько операций и все чаще появлялся на публике в инвалидной коляске. Его последнее публичное выступление состоялось на Пасху в апреле 2025 года. Через сутки после этого, на 88-м году жизни, он умер в своей ватиканской резиденции.

Дым как знак: как узнают, что избран новый Папа

Внешний мир узнает о результате голосования по цвету дыма из дымохода над Сикстинской капеллой. Если из труб выходит черный дым – нового Папу еще не выбрали. Белый дым, наоборот, означает: "Habemus papam!" – "Имеем Папу!"

Это возможно благодаря химическим веществам, которые добавляют в сожженные бюллетени – они или затемняют, или отбеливают дым.

Имя нового Папы сначала не объявляют. Впервые его увидят только те, кто собрался на площади Святого Петра.

Строгая безопасность: Ватикан в цифровую эпоху

В 2025 году кардиналы будут голосовать в условиях беспрецедентных вызовов безопасности. От искусственного интеллекта и дронов до спутников и микрофонов, которые не видны невооруженным глазом, – технологии стали серьезным фактором для организаторов конклава, пишет Wired.

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Еще с 2013 года, когда выбирали Папу Франциска, принимались чрезвычайные меры: проверки на наличие микрофонов, применение глушителей сигнала, запрет на использование электроники. И сейчас, в конце первой четверти XXI века, все эти методы только усиливаются.

В местах, где будут находиться кардиналы, устанавливают специальные глушители радиосигнала. Это делает невозможным любую связь или передачу информации. Само здание тщательно проверяют на предмет скрытых устройств.

Окна под пленкой, двери закрыты

Чтобы избежать внешнего наблюдения, окна в помещениях, где находятся избиратели, заклеивают непрозрачной пленкой. Согласно правилам, кардиналы не могут даже выглядывать в окно. Ведь современные спутники способны считывать мимику, а алгоритмы ИИ – распознавать движения губ.

Во время встреч и в спальнях кардиналам запрещено даже выглядывать в окно. Еще до их прибытия сотрудники Ватикана заклеивают стекла матовой пленкой, чтобы ни один журналист, спутник или дрон не смог сделать снимок изнутри.

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Конклав проходит в полностью замкнутом пространстве. Кардиналы будут жить в резиденции Domus Sanctae Marthae изолированными от внешнего мира – без мобильных телефонов, телевизора или газет.

Ватикан – самая маленькая страна в мире, площадью всего 0,44 квадратного километра. В нем более 650 камер видеонаблюдения, которые контролируются из подземного центра. Гвардия Швейцарии, несмотря на традиционный вид, располагает тяжелым вооружением и действует как полноценная армия.

Ожидается, что после завершения конклава в Ватикан прибудут до 200 тысяч человек, чтобы увидеть, кто станет новым лицом Католической церкви.