Министр обороны Британии и экс-премьерка Трасс потерпели поражение на выборах

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс и бывшая премьерка Лиз Трасс не прошли в британский парламент. Консервативная партия страны потерпела поражение на выборах.

4 июля в Великобритании состоялись досрочные парламентские выборы парламентские выборы. По результатам, Лейбористская партия во главе с сэром Киром Стармером получила большинство голосов в Палате общин.

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Консервативная партия потерпела поражение на выборах

Подсчет голосов завершили еще не во всех избирательных округах, но лейбористы уже официально победили в 381 из них. Это обеспечивает им большинство в 650-местной палате.

Шаппс проиграл лейбористу Эндрю Левину в избирательном округе Уэлвин Гетфилд на юге Англии, где избирался в течение почти двух десятилетий. Левин получил 19 877 голосов, в то время как Шаппс – 16 078.

Министр обороны Великобритании Шаппс стал самым высокопоставленным членом правительства Сунака, потерпевшего поражение на парламентских выборах. Суммарно 11 членов действующего правительства Британии не переизбрались на выборах, что фактически является рекордом.

Бывшая премьер-министр страны Лиз Трасс также потерпела поражение в своем избирательном округе на юго-западе Норфолка. Трасс проиграла лейбористу Терри Джерми с разницей в около 600 голосов.

Риши Сунак признал свое поражение

Нынешний премьер-министр Британии Риши Сунак признал свое поражение во время подсчета голосов. Глава британского правительства сказал, что Лейбористская партия выиграла эти выборы, и я "позвонил сэру Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой".

Сунак также сказал, что его партия столкнулась с "трудной ночью", и он берет на себя полную ответственность за результаты.