4 липня у Великій Британії відбулися дострокові парламентські вибори. За результатами, Лейбористська партія на чолі із сером Кіром Стармером отримала більшість голосів у Палаті громад.

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Консервативна партія зазнала поразки на виборах

Підрахунок голосів завершили ще не у всіх виборчих округах, але лейбористи вже офіційно перемогли у 381 з них. Це забезпечує їм більшість у 650-місцевій палаті.

Шаппс програв лейбористу Ендрю Левіну у виборчому окрузі Велвін Гетфілд на півдні Англії, де обирався протягом майже двох десятиліть. Левін отримав 19 877 голосів, в той час як Шаппс – 16 078.

Міністр оборони Великої Британі Шаппс став набільш високопоставленим членом уряду Сунака, який зазнав поразки на парламентських виборах. Сумарно 11 членів чинного уряду Британії не переобралися на виборах, що фактично є рекордом.

Колишня прем'єр-міністерка країни Ліз Трасс також зазнала поразки у своєму виборчому окрузі на південному заході Норфолку. Трасс програла лейбористу Террі Джермі з різницею у близько 600 голосів.

Ріші Сунак визнав свою поразку

Нинішній прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак визнав свою поразку під час підрахунку голосів. Глава британського уряду сказав, що Лейбористська партія виграла ці вибори, і я "подзвонив серові Кіру Стармеру, щоб привітати його з перемогою".

Сунак також сказав, що його партія зіткнулася з "важкою ніччю", і він бере на себе повну відповідальність за результати.