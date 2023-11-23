В Нидерландах может победить партия, лидер которой отказался слушать выступление Зеленского

22 ноября в Нидерландах стартовали парламентские выборы. По их результату станет известно, кто заменит действующего премьер-министра Марка Рютте. Вероятно, новым главой правительства станет Герт Уилдерс.

По крайней мере, об этом свидетельствует опрос избирателей на выходе из участков. Он демонстрирует, что победу в парламентских выборах может получить "Партия свободы" (PVV), возглавляемая Гертом Уилдерсом. Он – ярый противник ислама и миграции.

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Чем известен Герт Уилдерс

Начнем с того, что согласно опросу его партия может получить 35 из 150 мест в парламенте. Если так и будет, то у этой партии будет возможность первой формировать новое правительство страны. Правда, для этого необходимо будет сформировать коалицию, передает корреспондент BBC в Нидерландах Анна Голлиган. Впрочем, некоторые партии в прошлом отвергали возможности сотрудничества с Уилдерсом по созданию правительства.

Предварительные результаты голосования сообщат в течение одного – двух дней. А вот официальные результаты объявит избирательный совет Нидерландов 1 декабря в 10:00.

Итак, чем же известен Уилдерс? Прежде всего – он поклонник Трампа, а также противник миграции. Он неоднократно выражал восхищение как самим Дональдом Трампом, так и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Вилдерс делает ставку на антиимиграционные и антиисламские настроения своих сторонников. Также поддерживает выход Нидерландов из Евросоюза. Среди его стремлений – чтобы страна самостоятельно контролировала собственные границы, снизила выплаты в бюджет ЕС, а также заблокировала вступление туда любых новых членов.

Заметим, что Уилдерсу предсказывали успех на выборах 2017 года. Тогда он широко использовал антиисламскую риторику и лозунги, а также выступал с нападками на марокканскую и турецкую общины Нидерландов. Правда, тогда он уступил Марку Рютте. Тем не менее, его партия получила 19 мест в парламенте.

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