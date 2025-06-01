Об этом в эфире 24 Канала рассказал аналитик Центра политических студий "Доктрина", эксперт Украинско-польской медиаплатформы Анатолий Курносов, отметив активность поляков, о чем свидетельствует и количество зарегистрированных избирателей за рубежом – польской диаспоры.

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Отрыв между кандидатами вероятно будет незначительный

Во время первого тура выборов количество представителей польской диаспоры, которая присоединилась к голосованию, составляло 500 тысяч. 1 июня в период второго тура – более 700 тысяч. Как отметил Курносов, согласно оценке польских экспертов, высокая явка должна была бы сыграть в пользу кандидата в президенты Рафала Тшасковского.

Будет важной не столько явка, а то, насколько кандидатам удастся мобилизовать свой электорат. По состоянию на обед самая высокая явка избирателей в Люблине, а там голосовали за Навроцкого, а самая низкая – в Гданьске, где голосовали за Тшасковского,

– рассказал Курносов.

Эксперт Украинско-польской медиаплатформы спрогнозировал, что результат выборов будет с очень небольшим отрывом между кандидатами, возможно, даже в 1%. По словам Курносова, ряд экспертов отмечает, что решающими могут быть не сотни тысяч голосов, а десятки.

Для Польши, как подчеркнул аналитик, эти президентские выборы характеризуются очень большим напряжением: политическим и эмоциональным. По его словам, польское общество разделилось пополам. Степень такой поляризации значительна.

"Для правительства Туска было бы очень хорошо, чтобы победил Рафал Тшасковский. Это означало бы полноту власти. Было бы гарантировано, что президент не будет ветировать правительственные инициативы. Для партии "Право и справедливость" тоже сделана большая ставка. Если она проиграет президентские выборы, то на 2,5 года уходит в полную оппозицию", – озвучил Курносов.

Результат этих выборов, как подытожил аналитик, будет влиять на развитие ситуации в Евросоюзе, ведь подходы кандидатов (Тшасковского и Навроцкого) к централизации, федерализации ЕС, к усилению роли Еврокомиссии заметно разнятся.

Напомним, накануне второго тура выборов в Варшаве на параллельных улицах состоялись митинги в поддержку Тшасковского (пришло полмиллиона человек) и Навроцкого (посетило ориентировочно 200 тысяч).