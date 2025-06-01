Про це в етері 24 Каналу розповів аналітик Центру політичних студій "Доктрина", експерт Українсько-польської медіаплатформи Анатолій Курносов, наголосивши на активності поляків, про що свідчить і кількість зареєстрованих виборців за кордоном – польської діаспори.

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Відрив між кандидатами ймовірно буде незначний

Під час першого туру виборів кількість представників польської діаспори, яка долучилась до голосування, становила 500 тисяч. 1 червня в період другого туру – понад 700 тисяч. Як зазначив Курносов, згідно з оцінкою польських експертів, висока явка мала б зіграти на користь кандидата в президенти Рафала Тшасковського.

Буде важливою не стільки явка, а те, наскільки кандидатам вдасться мобілізувати свій електорат. Станом на обід найвища явка виборців у Любліні, а там голосували за Навроцького, а найнижча – в Гданську, де голосували за Тшасковського,

– розповів Курносов.

Експерт Українсько-польської медіаплатформи спрогнозував, що результат виборів буде з дуже невеликим відривом між кандидатами, можливо, навіть в 1%. Зі слів Курносова, низка експертів зазначає, що вирішальними можуть бути не сотні тисяч голосів, а десятки.

Для Польщі, як підкреслив аналітик, ці президентські вибори характеризуються дуже великим напруженням: політичним і емоційним. З його слів, польське суспільство розділилося навпіл. Ступінь такої поляризації значна.

"Для уряду Туска було б дуже добре, аби переміг Рафал Тшасковський. Це означало б повноту влади. Було б гарантовано, що президент не ветуватиме урядові ініціативи. Для партії "Право і справедливість" теж зроблена велика ставка. Якщо вона програє президентські вибори, то на 2,5 роки йде в повну опозицію", – озвучив Курносов.

Результат цих виборів, як підсумував аналітик, впливатиме на розвиток ситуації в Євросоюзі, адже підходи кандидатів (Тшасковського і Навроцького) до централізації, федералізації ЄС, до посилення ролі Єврокомісії помітно різняться.

Нагадаємо, напередодні другого туру виборів у Варшаві на паралельних вулицях відбулися мітинги на підтримку Тшасковського (прийшло пів мільйона людей) і Навроцького (відвідало орієнтовно 200 тисяч).