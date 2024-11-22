На выборах президента Польши, которые состоятся в мае 2025 года, "Право и справедливость" определилась со своим кандидатом на предстоящих президентских выборах. В воскресенье, как сообщает пресс-служба партии, в Кракове будет официально объявлено, что политическая сила поддержит беспартийного претендента. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на RMF 24.

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Что известно о выборе партии "Право и справедливость"

По данным СМИ, оппозиция поддержала Кароля Навроцкого, главу Института национальной памяти. Ранее его кандидатуру рассматривали наравне с бывшим министром образования Пшемыславом Чарнеком и евродепутатом Тобиашем Бохенским. Окончательное решение приняли после длительных обсуждений, социологических исследований и анализа популярности кандидатов, проводившихся специально созданной командой под руководством Ярослава Качиньского.

В процессе выбора партия учитывала не только политическую поддержку, но и способность претендентов привлечь широкую аудиторию. В конце концов, предпочтение отдали Навроцкому, который будет баллотироваться как независимый кандидат при поддержке "Право и справедливость".

Обратите внимание! Объявление кандидата состоится в месте, которое имеет для партии символическое значение, ведь именно здесь 10 лет назад "ПиС" выдвинула Анджея Дуду. А президентские выборы в Польше запланированы на май 2025 года.

Между тем партия власти, "Гражданская коалиция", также проводит подготовку к выборам. Ее кандидат будет избран на праймериз между двумя основными претендентами: мэром Варшавы Рафалом Тшасковским и главой МИД Радославом Сикорским. Результаты голосования станут известны уже в ближайшие дни, а официальная презентация победителя запланирована на декабрь.