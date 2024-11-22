На виборах президента Польщі, які відбудуться у травні 2025 року, "Право і справедливість" визначилася зі своїм кандидатом на майбутніх президентських виборах. У неділю, як повідомляє пресслужба партії, в Кракові буде офіційно оголошено, що політична сила підтримає безпартійного претендента. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на RMF 24.

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Що відомо про вибір партії "Право і справедливість"

За даними ЗМІ, опозиція підтримала Кароля Навроцького, очільника Інституту національної пам’яті. Раніше його кандидатуру розглядали нарівні з колишнім міністром освіти Пшемиславом Чарнеком і євродепутатом Тобіашем Бохенським. Остаточне рішення ухвалили після тривалих обговорень, соціологічних досліджень і аналізу популярності кандидатів, що проводилися спеціально створеною командою під керівництвом Ярослава Качинського.

У процесі вибору партія враховувала не лише політичну підтримку, а й здатність претендентів залучити ширшу аудиторію. Зрештою, перевагу віддали Навроцькому, який балотуватиметься як незалежний кандидат за підтримки "Право і справедливість".

Зверніть увагу! Оголошення кандидата відбудеться у місці, яке має для партії символічне значення, адже саме тут 10 років тому "ПіС" висунула Анджея Дуду. А президентські вибори у Польщі заплановані на травень 2025 року.

Тим часом партія влади, "Громадянська коаліція", також проводить підготовку до виборів. Її кандидат буде обраний на праймериз між двома основними претендентами: мером Варшави Рафалом Тшасковським та головою МЗС Радославом Сікорським. Результати голосування стануть відомі вже найближчими днями, а офіційна презентація переможця запланована на грудень.