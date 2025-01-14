Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил заместитель руководителя Переходного кабинета Беларуси Павел Латушко, напомнив, что перспективы переломить ситуацию в пользу демократии и белорусского общества есть, но над этим надо ежедневно работать.

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Способны ли приближенные к Лукашенко люди устранить его

Латушко поделился, что есть разговоры, что Лукашенко договорился с Путиным о "300 спартанцах" – высших чиновников, список которых он передал российскому диктатору, чтобы гарантировать им безопасность в случае, если он отойдет от власти в Беларуси. Но, по убеждению заместителя руководителя Переходного кабинета Беларуси, верить в гарантии Кремля не стоит.

Говоря о вероятности решительных действий среди окружения Лукашенко, по мнению Латушко, сегодня там не способны на радикальные меры для устранения от власти белорусского диктатора.

"Нет в элитах таких людей, которые способны организовать, например, отравление Лукашенко. Определенные процессы происходят в их головах, они же видят, что он хрипит, ему тяжело ходить. Мы не знаем когда это произойдет, но все видят, что этот период приближается (когда Лукашенко не будет у власти – 24 Канал)", – озвучил Латушко.

Приближенные к белорусскому диктатору чиновники, по мнению Латушко, уже начали думать и обсуждать вероятность этого. На эти процессы в головах элиты Лукашенко уже повлиять никак не может.

Раскол в Беларуси может усилиться

Руководитель Переходного кабинета Беларуси уверен, что когда начнет расшатываться ситуация, в элитах твердости не будет, начнется раскол. Хотя это произошло еще в 2020 году.

Если посмотреть на систему МИД, сколько уволилось послов, заместителей министра, а бывший министр вообще умер или был убит при неизвестных обстоятельствах, посол Германии совершил самоубийство, заместитель министра иностранных дел умер. Там произошел огромный отток кадров, МИД показало пример того, что раскол состоялся,

– отметил Латушко.

По словам Латушко, все должны окончательно осознать, что Лукашенко никогда и никому не даст разговаривать с демократическими силами или белорусским обществом, будет только репрессировать. Только когда Лукашенко не будет у власти, начнется новая страница истории Беларуси.

Напомним, ранее Павел Латушко спрогнозировал, что Лукашенко может инициировать изменения в конституцию Беларуси, чтобы снизить возраст президента страны (сейчас составляет от 40 лет), тем самым готовясь передать власть своему младшему сыну Николаю, которому сейчас 20 лет.