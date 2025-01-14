Про це в розмові з 24 Каналом зазначив заступник керівника Перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко, нагадавши, що перспективи переломити ситуацію на користь демократії та білоруського суспільства є, але над цим треба щоденно працювати.

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Чи здатні наближені до Лукашенка люди усунути його

Латушко поділився, що є розмови, що Лукашенко домовився з Путіним про "300 спартанців" – вищих чиновників, список яких він передав російському диктатору, аби гарантувати їм безпеку у випадку, якщо він відійде від влади у Білорусі. Але, за переконанням заступника керівника Перехідного кабінету Білорусі, вірити в гарантії Кремля не варто.

Говорячи про ймовірність рішучих дій серед оточення Лукашенка, на думку Латушка, сьогодні там не здатні на радикальні міри задля усунення від влади білоруського диктатора.

"Немає в елітах таких людей, які здатні організувати, наприклад, отруєння Лукашенка. Певні процеси відбуваються в їхніх головах, вони ж бачать, що він хрипить, йому важко ходити. Ми не знаємо коли це станеться, але всі бачать, що цей період наближається (коли Лукашенка не буде при владі – 24 Канал)", – озвучив Латушко.

Наближені до білоруського диктатора посадовці, на думку Латушка, вже почали думати та обговорювати ймовірність цього. На ці процеси в головах еліти Лукашенко вже вплинути ніяк не може.

Розкол в Білорусі може посилитись

Керівник Перехідного кабінету Білорусі впевнений, що коли почне розхитуватись ситуація, в елітах твердості не буде, відбуватиметься розкол. Хоча почався він ще у 2020 році.

Якщо подивитись на систему МЗС, скільки звільнилось послів, заступників міністра, а колишній міністр взагалі помер чи був вбитий за невідомих обставин, посол Німеччини скоїв самогубство, заступник міністра закордонних справ помер. Там відбувся величезний відтік кадрів, МЗС показало приклад того, що розкол відбувся,

– зауважив Латушко.

Зі слів Латушка, всі мають остаточно усвідомити, що Лукашенко ніколи й нікому не дасть розмовляти з демократичними силами чи білоруським суспільством, буде тільки репресувати. Тільки коли Лукашенка не буде при владі, розпочнеться нова сторінка історії Білорусі.

Нагадаємо, раніше Павло Латушко спрогнозував, що Лукашенко може ініціювати зміни до конституції Білорусі, аби знизити вік президента країни (нині становить від 40 років), тим самим готуючись передати владу своєму молодшому сину Миколі, якому зараз 20 років.