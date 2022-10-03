Президентские выборы в Бразилии: Болсонару и его соперник Лула выходят во второй тур

В Бразилии прошел первый тур президентских выборов. По предварительным подсчетам, во второй тур вышли действующий президент Жаир Болсонару и экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва.

В Бразилии подсчитали уже 99% голосов избирателей. По этим результатам ни один из кандидатов не получил более 50% поддержки, но преимущество на стороне эк-спрезидента страны.

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Результаты первого тура выборов в Бразилии

Жаир Болсонару и Луис Инасиу Лула да Силва стали фаворитами президентской гонки в Бразилии. Высший суд страны сообщил, что по подсчетам 99% голосов действующий президент страны получил 42,3% голосов, а его главный конкурент – 48,4%. Занявшая третье место кандидатка по предварительным подсчетам получила чуть более 4%.

Второй тур голосования намечен на 30 октября. Луис Лула да Силва уверен в своей победе на выборах и сейчас является фаворитом гонки.

Что известно о да Силве

Луис Лула да Силва возглавлял Бразилию 2 срока подряд с 2002 по 2010 годы. В вопросах внутренней политики ему удалось реализовать программу, существенно увеличившую количество среднего класса в стране. Поэтому он и получил такую популярность. После окончания второго срока да Силва на некоторое время исчез из политики из-за борьбы с онкологией. К слову, Лула – это не имя политика, а прозвище, ставшее настолько популярным, что да Силва решил использовать его в своем имени.

В 2018 году он снова пытался побороться за президентское кресло и тогда был тоже одним из фаворитов. Однако суд открыл уголовное производство из-за обвинений в коррупции, из-за чего его кандидатуру исключили из президентской гонки. Поэтому на тех выборах одержал победу действующий президент страны Жаир Болсонару, который сейчас известен обвинениями относительно избирательной системы и угрозами не признать результаты голосования. За это его сравнивают с предыдущим президентом США Дональдом Трампом.

Во внешнеполитических вопросах Лула придерживается прокитайских и пророссийских взглядов. В одном из интервью он заявил, что не только Россия виновата в войне, но и Украина, ЕС и США. По его словам, НАТО должно было якобы гарантировать России, что Украина не станет членом Альянса. Тогда заявление бразильского политика раскритиковал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Экс-президент Бразилии Лула да Силва размышляет о вине Украины или Запада в войне. Вот уже эти российские попытки исказить правду. Все просто: Россия вероломно напала на Украину; война происходит только на территории Украины; Россия массово убивает мирных граждан. Классическая война на уничтожение и оккупацию,

– подчеркнул Подоляк.

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