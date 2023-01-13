Чехия выбирает президента: позиция кандидатов относительно Украины
Источник:Radio Prague International
В Чехии стартуют президентские выборы. За кресло главы государства борются сразу девять кандидатов.
Первый тур избирательной гонки пройдет 13 – 14 января. Об этом сообщают чешские СМИ, пишет 24 Канал.
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Девять кандидатов на пост президента Чехии
СМИ отмечают, что это будут третьи в истории страны прямые выборы президента. Следующего руководителя изберут из 9 кандидатов. Среди них:
- Андрей Бабиш – бывший премьер-министр Чехии и глава парламентского движения ANO;
- Ярослав Башта – депутат парламентского движения "Свобода и прямая демократия" (SPD);
- Марек Гилшер – сенатор, фракция "Старосты";
- Карел Дивиш – предприниматель в сфере информационных технологий;
- Томаш Зима – бывший ректор пражского Карлова университета;
- Дануше Нерудова – бывшая ректор Университета имени Менделя, Брно;
- Петр Павел – генерал армии в отставке, экс-начальник Генерального штаба Армии Чешской Республики, бывший председатель Военного комитета НАТО;
- Йозеф Стржедула – председатель Чешско-Моравской конфедерации профсоюзных организаций;
- Павел Фишер – независимый сенатор.
Если никто из кандидатов не наберет больше 50% голосов, 27 и 28 января состоится второй тур выборов. Заметим, что действующий президент Чехии Милош Земан уже не будет участвовать в выборах.
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Кандидаты на пост президента Чехии / Коллаж iROZHLAS
Как кандидаты относятся к Украине
Заметим, что в преддверии выборов чешские СМИ опросили кандидатов на пост президента по теме внешней политики. В частности, отношению к Украине и полномасштабной войне, которую развязала Россия.
Карел Девиш, Марек Гилшер, Павел Фишер, Дануше Нерудова и Петр Павел четко высказались за продление дипломатической, финансовой и военной помощи Украине.
Другие четыре кандидата – Андрей Бабиш, Ярослав Башта, Йозеф Стржедула и Томаш Зима либо отказываются помогать Украине, либо не отвечают конкретно. "Я поддерживаю мирные переговоры, а не войну", – сказал Башта.