Лишь бы не дать России никакого шанса: президент Латвии решил не переизбираться на должность
Источник:сайт президента Латвии
Президент Латвии Эгилс Левитс решил не участвовать в президентских выборах, запланированных на конец мая. Свое решение он связал с нежеланием дать шансы пророссийскому кандидату.
Соответствующее заявление президента Латвии появилось на официальном сайте главы государства. В нем говорится, что в предстоящих выборах Эгилс Левитс участвовать не будет.
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Коалиция внутри Латвии расколота
Свое непростое решение президент Латвии объяснил расколом в Сейме страны. Этот орган занимается избранием главы государства. И он не пришел к единодушию в вопросе предстоящих выборов президента. По имеющейся информации, Левитса поддерживают две партии, а остальные две – другого кандидата.
Действующий президент предусмотрел не самый лучший сценарий. В нем решающие голоса на президентской гонке будут за партиями, "не представляющими западный курс Латвии".
Это стало бы сигналом к тому, что прокремлевские и олигархические круги могут оказать влияние в таком важном вопросе, как выборы президента,
– отметил Левитс.
Глава государства отметил, что соответствующий сценарий развития событий должен был бы наложить отпечаток на позицию президента Латвии. Более того, это осложнило бы представление интересов страны.
"Учитывая де-факто формируемую в настоящее время коалицию с прокремлевскими политическими силами, связанными с олигархами, я принял решение не участвовать в президентских выборах 31 мая. Я призываю другого кандидата, которого поддерживает партнер по коалиции, сделать то же самое", – добавил он.
Таким образом, отметил Левитс, коалиции удастся определиться с единым кандидатом и отдать голоса за него.
- Напомним, что Эгилс Левитс приезжал в Украину 3 марта. Он прибыл во Львов, где встретился с главой государства Владимиром Зеленским.
- Во время встречи Зеленский и Левитс подписали общую декларацию. Она подтверждает поддержку Латвией полноправной европейской и евроатлантической интеграции нашего государства.
- Владимир Зеленский подчеркнул, что только с Украиной Европейский проект станет действительно совершенным, а НАТО – крепким защитником как народов Европы, так и всех разделяющих общие ценности.