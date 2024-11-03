В Молдове начался второй тур президентских выборов: что нужно знать

В воскресенье, 3 ноября, в Молдове начался решающий второй тур президентских выборов. За должность борются два кандидата – действующий проевропейский президент Молдовы Майя Санду и Александр Стояногло, кандидат от пророссийской Партии социалистов.

Об этом сообщает 24 Канал. Стоит отметить, что во время первого тура, который состоялся 20 октября, ни один из кандидатов не пересек отметку в 50% голосов.

Читайте также Российский след․ Почему почти половина населения Молдовы проголосовала против курса в ЕС

В Молдове выбирают президента

Избирательные участки открылись 3 ноября в 7 утра по местному времени и закроются в 21:00. В Молдове и за ее пределами работают 2 219 участков, из которых 1 988 – внутри страны, а еще 231 – за рубежом.

По результатам первого тура Майя Санду набрала 42,45% голосов. Сообщалось, что в штабе Санду были разочарованы результатами голосования. Второе место тогда занял генеральный прокурор и кандидат от пророссийской Партии социалистов Республики Молдова Александр Стояногло – он получил 25,99% голосов.

Ранее Стояногло заявлял, что не поддерживает идею изменения Конституции, но добавил, что якобы является сторонником "европейских устремлений" своей страны. В то же время Майя Санду заявляет, что Стояногло – это человек Кремля, а его победа грозит неопределенностью и нестабильностью.

Результаты голосования 3 ноября зададут тон также и парламентским выборам в стране, которые состоятся в следующем году – там партия Санду будет бороться за сохранение большинства.

Напомним, в день первого тура выборов в Молдове также состоялся референдум по поводу евроинтеграции страны. Гражданам задавали вопросы: "Вы поддерживаете внесение изменений в Конституцию с целью присоединения Республики Молдова к Европейскому Союзу?". По результатам голосования, евроинтеграцию поддержали 50,46% граждан.