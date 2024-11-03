Про це повідомляє 24 Канал. Варто зазначити, що під час першого туру, який відбувся 20 жовтня, жоден з кандидатів не перетнув позначку у 50% голосів.

Читайте також Російський слід․ Чому майже половина населення Молдови проголосувала проти курсу до ЄС

У Молдові обирають президента

Виборчі дільниці відкрилися 3 листопада о 7 ранку за місцевим часом і закриються о 21:00. У Молдові та за її межами працюють 2219 дільниць, з яких 1988 – всередині країни, а ще 231 – за кордоном.

За результатами першого туру Майя Санду набрала 42,45% голосів. Повідомлялося, що в штабі Санду були розчаровані результатами голосування. Друге місце тоді посів генеральний прокурор та кандидат від проросійської Партії соціалістів Республіки Молдова Александр Стояногло – він отримав 25,99% голосів.

Раніше Стояногло заявляв, що не підтримує ідею зміни конституції, але додав, що нібито є прихильником "європейських устремлінь" своєї країни. Водночас Майя Санду заявляє, що Стояногло – це людина Кремля, а його перемога загрожує невизначеністю та нестабільністю.

Результати голосування 3 листопада зададуть тон також і парламентським виборам в країні, які відбудуться наступного року – там партія Санду буде боротися за збереження більшості.

Нагадаємо, в день першого туру виборів у Молдові також відбувся референдум щодо євроінтеграції країни. Громадянам ставили питання: "Ви підтримуєте внесення змін до Конституції з метою приєднання Республіки Молдова до Європейського Союзу?". За результатами голосування, євроінтеграцію підтримали 50,46% громадян.