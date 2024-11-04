Но из этих выборов стоит усвоить определенные уроки. Это 24 Каналу отметил политолог Владимир Фесенко.

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"Они не только тестировали на самом деле. Они хотели взять реванш, сорвать курс на европейскую интеграцию Молдовы. Поэтому Россия много сделала для того, чтобы сорвать референдум в поддержку европейской интеграции. Не удалось, но там преимущество было небольшое", – сказал он.

Важные выводы после выборов

Владимир Фесенко считает, что Украине также стоит усвоить урок, что референдумы – это очень опасно. В Молдове был большой риск, но его удалось обойти. Однако последствия референдумов могут быть не такими, как ожидалось. Дело не только во вражеских силах, которые вмешиваются в его проведение. Например, когда результат получается 50 на 50 – это демонстрация внутреннего раскола.

Нам точно раскол не нужен в нынешней ситуации. Да, у нас есть определенные внутренние разногласия. А демонстрация такого раскола зачем? Враг это может использовать. И вообще ситуация, когда вы рассчитываете на один результат, а получаете другой, потом будет негативно влиять на политическую ситуацию. Это урок для нас,

– объяснил он.

Очевидно, в Молдове сделали выводы после проведения референдума. Победа Майи Санду во втором туре – достаточно убедительная. Это победа не только демократии в Молдове, но и проевропейских сил. Но следующее испытание – это парламентские выборы в 2025 году. В Молдове правительство имеет больше полномочий, чем президент.

"Чтобы победить на парламентских выборах, проевропейским силам Молдовы надо максимально консолидироваться, сделать правильные выводы и работу над ошибками с нынешних выборов. В частности, гораздо больше внимания уделять внутренней политике, борьбе с коррупцией, потому что проблемы там остаются. Это один из главных упреков в сторону Майи Санду и нынешнего правительства Молдовы", – сказал политолог.

По его словам, если правительство и президент будут игнорировать социальное напряжение, то проигрыш на выборах гарантирован. Поэтому нужно демонстрировать определенные позитивные шаги, результаты, в частности, в социальной политике.

Результаты нынешних выборов – это предупреждение для Санду и проевропейских сил в Молдове, что надо больше внимания уделять внутренней политике. Сама по себе европейская интеграция не перекроет неудачи или недостатки именно во внутренней, особенно в социально-экономической политике, а также в борьбе с коррупцией,

– подчеркнул Фесенко.

Победа Майи Санду – это промежуточная победа. У пророссийских сил еще есть шансы на реванш на парламентских выборах в 2025 году. Поэтому сейчас надо усиливать борьбу с пророссийскими силами и инструментами их влияния в Молдове. В частности, информационного влияния, влияния через деньги и так далее.

"Мы такие уроки сделали только после 2014 года. Это было вынужденно, потому что уже началось военное противостояние с Россией. У Молдовы, к счастью, такой ситуации нет, но рисков хватает. Российское влияние там остается очень большим. Поэтому надо тоже максимально обрезать возможности российского влияния на внутреннюю ситуацию в Молдове", – добавил политолог.

Напомним, ЦИК завершила подсчет голосов граждан, проголосовавших во втором туре президентских выборов. После обработки 100% протоколов за Майю Санду проголосовали 55,33% избирателей, а за пророссийского кандидата Александра Стояногло – 44,67%.