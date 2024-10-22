Выборы в Молдове: жительница Приднестровья рассказала, как ей дали деньги за нужное голосование

Россия имела влияние на результат выборов в Молдове, подкупая избирателей. Одна из жительниц Приднестровья призналась, что за деньги приехала голосовать за нужного кандидата в Молдову.

Об этом сама женщина рассказала корреспонденту BBC Саре Рейнсфорд. В первом туре президентских выборов в конце концов победила действующий президент Молдовы Майя Санду, однако дальше в стране еще состоится второй раунд гонки.

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Как жительница Приднестровья приехала голосовать в Молдову за деньги

Жительница Приднестровья, которая не назвала свое имя, рассказала, что за нужный голос на выборах ей обещали предоставить тысячу рублей (429 гривен). В то же время кандидата, за которого нужно голосовать женщина так и не назвала, сказала, что не хочет говорить это.

Она также отметила, что обещал заплатить деньги человек, который пошел к машине, но пока не вернулся. Кроме этого, также были и подобные голосования на референдуме в Молдове, но за них, по словам жительницы Приднестровья, уже обещали заплатить 500 рублей (214 гривен).

Как жительница Приднестровья за деньги голосовала на выборах / Видео BBC

Женщина также объяснила, что им и еще нескольким людям, которые приехали из Приднестровья, сказали за кого надо отдать свой голос, что они в конце концов и сделали.

В ЕС сказали, что голосование в Молдове произошло при вмешательстве России

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе в понедельник заявил, что отметил, что в Европейском Союзе очень внимательно следили за референдумом и выборами президента в Молдове, передает "Европейская правда".

Мы знаем, что это голосование состоялось в условиях беспрецедентного вмешательства и запугивания России и ее прокси, которые пытались дестабилизировать демократический процесс в Молдове,

– заявил Стано.

Он также отметил попытки покупки голосов и "огромную пропаганду" России и ее прокси. По словам представителя, эти усилия по подрыву голосования продолжались не неделями, а месяцами, задолго до 20 октября.

Кроме того, Стано добавил, что ЕС ожидает финальное объявление официальных результатов обоих голосований и заявлений наблюдательных миссий. После этого блок выйдет с их официальной реакцией относительно референдума и выборов президента.