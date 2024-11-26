Выборы в Польше и фактор Украины: что кандидаты в президенты говорят о войне и России

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В соседней Польше местные политические элиты нашли себе новую игрушку, из-за которой уже ломают копья и делают горячие заявления в попытке получить себе дополнительные политические баллы. Речь идет о выборах президента, которые состоятся только в мае 2025 года.

Однако уже сейчас стали едва ли не главной темой для обсуждения. Конечно, поляки не были бы собой, если бы не разыгрывали во время этого и "украинскую карту". О раннем старте президентской гонки в Польше и основных фаворитах – читайте в материале 24 Канала.

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Почему выборы президента Польши так важны для Украины

При обсуждении темы выборов-2025 возникает логичный вопрос: разве Польша не парламентско-президентская республика, где фигура президента по большей части номинальная, а все решает правительственная коалиция, формирующаяся по итогам выборов в нижнюю палату Сейма?

Да, политическая система Польши предусматривает ограниченный инструментарий для фигуры президента и отдает большинство полномочий Сейму и правительству.

Однако номинально самый высокий пост в стране все равно важен из-за неофициального статуса "отца нации" и высшего морального авторитета. Сейчас именно этим занимается действующий президент Польши Анджей Дуда. И в последние месяцы делает это довольно удачно, очевидно, рассчитывая на то, что лучше всего запоминаются финальные поступки.

В условиях, когда в Польше у власти в результате победы на выборах 15 октября 2023 года оказалась прозападная либеральная коалиция во главе с премьером Дональдом Туском, а правоцентристы/популисты из партии "Право и справедливость" (ПиС) потеряли свои многолетние руководящие позиции, победа на выборах президента может иметь не только символическое значение, но и вполне практическое. Де-факто, победа может или закрепить успех либералов, или создать неплохой плацдарм для реванша ПиС уже на парламентских выборах 2027 года, которые также не за горами.

Для Украины выборы президента Польши были важными всегда, поскольку именно глава государства традиционно отвечает за культурную дипломатию и попытки исторического взаимопонимания с соседями.

С последним сейчас в Польше большие проблемы, в основном искусственные, но они от того не перестают быть триггером, что влияет на отношение украинцев и поляков друг к другу. А это в условиях продолжающейся российской агрессии превращает "войны памяти" в важный политический фактор.



Владимир Зеленский и Дональд Туск / фото ОП

Когда состоятся выборы президента Польши Выборы президента Польши не имеют четко определенной даты. Конституция страны говорит, что они должны пройти между 100-м и 75-м днем окончания каденции действующего президента. Сейчас польские СМИ предполагают, что первый тур выборов состоится 18 мая 2025 года, а в случае необходимости второй тур пройдет 1 июня 2025 года.



Президентская кампания в Польше официально стартует 8 января 2025 года, сейчас происходит процесс выдвижения кандидатов.

Кто претендует на пост президента Польши

Польша издавна славится своей многопартийностью, поэтому кандидатов здесь немало. Пока не все политические силы уже объявили о выдвижении своих кандидатов, однако основные игроки уже определились.

Партия премьера Дональда Туска "Гражданская коалиция" довольно ожидаемо выдвинула в президенты действующего мэра Варшавы Рафала Тшасковского. Он уже ветеран президентской гонки, который соревновался с Анджеем Дудой во втором туре в 2019-м и уступил лишь 2%. Дуда тогда, напомним, шел как независимый кандидат, но был аффилирован от ПиС.



Рафал Тшасковский давно поддерживает Украину / фото warszawa.pl

Сейчас ПиС не может рассчитывать на Анджея Дуду, потому что тот уже отбыл определенные законом два срока, кроме того, имеет разногласия с руководством политсилы в лице Ярослава Качиньского. И, возможно, имеет планы на создание собственной партии.

Учитывая это, ПиС делает ставку на "новые лица" и поддерживает выдвижение главы Института национальной памяти – IPN (Instytut Pamięci Narodowej) Кароля Навроцкого.

Он не является членом "Права и справедливости", и его номинация состоялась не на партийном съезде, а на общественном Конвенте в Кракове 24 ноября, где ПиС была лишь одним из участников. Впрочем, в том, что Навроцкий будет иметь поддержку Качиньского, сомнений не может быть. Собственно, Ярослав Качиньский уже об этом объявил сам и сделал это публично:

На наше решение (номинировать в президенты беспартийного кандидата – 24 Канал) повлияли личные качества господина Навроцкого, но на него повлияло также и то, что сегодня мы имеем особое положение дел, которое, к сожалению, и я говорю это с болью, можно охарактеризовать как внутреннюю войну. Польско-польскую войну. Мы не хотим этой войны. Поляки не хотят этой войны. Поэтому нам нужен человек, который заслуживает доверия, который не зависит ни от одной политической формации, который будет иметь волю, а он, безусловно, имеет волю, и который будет способен закончить эту войну. Не во имя интересов какой-то партии, а во имя интересов Польши.

На самом деле выбор господина Качиньского в пользу молодого беспартийного историка является ничем иным как попыткой повторить старый трюк – именно так в 2015 году ПиС "вытащила из рукава" малоизвестного адвоката Дуду, и тот неожиданно победил мощного президента Коморовского.



Ярослав Качиньский и Кароль Навроцкий / фото TVN24

К слову, вариантов сейчас было немного. Если бы не Навроцкий, выбором действующей оппозиции могли бы стать депутат Европарламента Тобиаш Бохеньский, министры образования, науки и обороны в правительстве Моравецкого – Пшемыслав Чарнек и Мариуш Блащак. Впрочем, ни за одним из них не прослеживается, в отличие от главы IPN, больших перспектив. Так же, как и у экс-премьера Матеуша Моравецкого.

Его уже считают отыгранной картой и очевидно повесили на скандалиста вину за поражение на парламентских выборах годичной давности. В этой ситуации выбор Навроцкого действительно выглядит как "новый старт" без багажа старых проблем.

Есть ли другие кандидаты

Также свои номинации получили бронзовый призер выборов президента-2020, лидер либерального движения "Польша 2050" Шимон Головня .

. Владелец, с 2013 года, 37 биткоинов и один из лидеров откровенно пророссийской, а затем – маргинальной "Конфедерации" Славомир Менцен .

. Представитель "свободных республиканцев" харизматичный усач Марек Якубяк, которого в Польше неофициально называют "Отцом пива" (потому что тот владеет сетью пивоварен и делает немалые деньги на производстве крафтового пива).

Фактор Сикорского, или кого нет среди выдвиженцев

Люди, которые не постоянно следят за польской политикой, но имеют хорошую память, должны удивиться отсутствию среди кандидатов Радослава Сикорского, действующего министра иностранных дел Польши (и бывшего министра обороны в правительстве Ярослава Качиньского – был и такой факт).

Сикорский очень хотел (и уже не впервые), и чтобы привлечь внимание к себе и подсветить собственные амбиции, прибег к не очень традиционным для самого себя радикальным, и даже скандальным, заявлениям. В частности, относительно Украины, очевидно, чтобы позаигрывать с правым электоратом.

За ограниченное время в несколько недель господин Радек успел:

заявить о необходимости перехвата Польшей российских ракет и сразу же сказать, что это просто его мысли,

посоветовать Украине отдать россиянам Крым и признать его навсегда российским, потому что он "важен для Путина",

прибегнуть к очередным спекуляциям по поводу "Волынской трагедии",

поссориться с президентом Украины Зеленским в Киеве и обидеться на него,

легитимизировать польский шантаж в отношении Украины, объяснив, что "так бывает между соседями".

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Впрочем, вся это бурная деятельность не нашла понимания в глазах политических побратимов, и партия "Гражданская коалиция" 23 ноября "профутболила" господина Радека, номинировав 52-летнего Рафала Тшасковского. Тот победил Сикорского на партийных праймериз и получил солидные 74% голосов, чем несколько напомнил финальную диспозицию на президентских выборах-2019 в Украине.



Владимир Зеленский и Радослав Сикорский / фото ОП

Кто фаворит выборов-2025 в Польше

Ответ однозначен – Рафал Тшасковский. Он давно в политике и имеет хорошую репутацию профессионала, успешного на уровне евродепутата, чиновника и мэра столицы Польши. Он для партии Туска – спокойный и надежный выбор.

Сейчас именно Тшасковский является фаворитом социологов и экспертов, которые считают его вероятным победителем. И хотя говорить о победе еще рано, основания делать такие предположения действительно есть.

За полгода до выборов социология видит фаворитом Тшасковского и дает ему в условном туре гарантированные 50%, тогда как кандидат ПиС может рассчитывать лишь на 25%.

Как уже отмечалось, на выборах-2020 мэр Варшавы проиграл во втором туре Анджею Дуде, но тогда Тшасковский был в не слишком удобной позиции. Напомним, что тогда выборы отменили из-за пандемии коронавируса и, "Гражданской коалиции", которая была в оппозиции, пришлось заменять кандидата из-за внезапного отказа вице-спикера Сейма Малгожаты Кидавы-Блонской.



Выбирать нового кандидата пришлось в условиях цейтнота: Тшасковский тогда впервые победил Сикорского, но имел на собственное продвижение менее 2 месяцев. В этой ситуации финальный разрыв в менее 2% и более 10 миллионов голосов – это скорее успех, чем то, что произошло с Камалой Харрис. Сейчас же мэр Варшавы будет иметь шанс провести полноценную кампанию и учесть все ошибки.

Ожидается, что 7 декабря 2024 года кандидат представит собственную программу и подробно расскажет о планах.

Фактор Украины на выборах-2025

Для нас важно, что Тшасковский дружественный к Украине и жестко настроен против России. Мэрия Варшавы выделяет 30 миллионов долларов на обустройство бомбоубежищ в столице Польши, а также конфисковала у россиян печально известный ЖК "Szpiegowo" (буквально – "Шпионское"), за который много лет судилась с российским МИД, но не решалась на радикальные шаги по отношению к бывшим оккупантам Польши и теперешним Украины.

Свою позицию Рафал Тшасковский подтвердил во время многочисленных визитов, а также помощью украинским беженцам в Варшаве.

Зимой 2023 года Рафал Тшасковский был с визитом в Киеве, тогда же он объявил о передаче старых поездов варшавского метро, а также об участии Варшавы и Польши в восстановлении Украины.

Мы приехали сегодня утром и были в ужасе. Виталий показывал нам, что происходит в городе. Разрушенные здания, места, где россияне пытались уничтожить критическую инфраструктуру этого города. Места, где гибли люди и велась стрельба вслепую, ракеты попадали в гражданское население. Это геноцид, об этом надо говорить открыто,

– сказал Тшасковский в эфире польского телеканала TVN 24 11 января 2023 года.

В отличие от Рафала Тшасковского, который в политике в отношении Украины предлагает давать, дарить и донатить, его главный оппонент призывает забирать и наказывать.

Речь идет о 41-летнем историке Кароле Навроцком, директоре Института Национальной памяти и одном из создателей моральной паники вокруг Волынской трагедии.

Навроцкий – победитель Кубка Польши-2004 по боксу среди юниоров в весе до 91 килограмма (интересно, что сейчас его побратимы по боксерскому залу возглавляют организованную преступность в Гданьске и Поморье), который подрабатывал в студенческие годы охранником в отеле, сын одного из первых членов "Солидарности" и специалист по истории Польши времен советской оккупации.

В частности, он был первым историком, который исследовал организованную преступность в Польше в 1980-х, а также признанным авторитетом как историк польского футбола.

В марте 2022 года, сразу после полномасштабного нападения России на Украину, я обратился к местным властям с просьбой завершить декоммунизацию польского публичного пространства. Реакция была замечательной. Из примерно 60 советских пропагандистских объектов, которые еще 2 года назад искажали польские города, на сегодня исчезли более половины. С перспективы Российской Федерации такие действия опасны, поскольку они атакуют миф о советских "освободителях" и подрывают "права" Москвы на господство на землях, до которых добрался солдат с красной звездой на фуражке,

– Кароль Навроцкий об опасности "русского мира" и необходимости завершения дерусификации в статье под красноречивым названием "Кто не с нами, тот фашист" от 15 февраля 2024 года.

Господин Навроцкий с 2024 года официально объявлен Россией в розыск из-за проведения декоммунизации. Что и неудивительно, ведь руководимый Навроцким Институт Национальной памяти как раз занимается деруфикацией Польши и делает в этом направлении много.

К сожалению, занимается IPN не только этим. Другим традиционным направлением деятельности института является раздувание среди поляков антиукраинских настроений. Навроцкий здесь не первопроходец, потому что тем же занимались и предыдущие руководители IPN, однако ему за три года председательства в Институте можно многое припомнить.

В частности, он провел "чистку" в IPN и уволил всех, чьи взгляды не соответствовали "генеральной линии", в том числе и тех, кто считал, что конфликт между украинцами и поляками во время Второй мировой на Волыни и Галичине имел двусторонний характер. Это превратило научную институцию в чисто пропагандистскую, и еще дальше отдалило время, когда "войны памяти" между Украиной и Россией наконец подошли бы к концу.

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Навроцкий выступил флагманом этих процессов и раздул исторический конфликт с новой силой. В частности, он называл Галичину не иначе как "Восточная Малопольша", обвинял Украину и украинцев в геноциде поляков во времена Второй мировой, забывая о роли самих поляков в событиях на Волыни и в Галичине.

Также Навроцкий активно раскручивает тему на самом деле несуществующего запрета на проведение эксгумации жертв Волынской трагедии, при этом блокируя работу по восстановлению исторической справедливости в отношении украинских жертв польского террора на территории современной Польши.

Нельзя стать частью европейской цивилизации и международных структур, не уважая смерть и не позволив похоронить 120 тысяч человек (внимание, это говорит дипломированный историк – 24 Канал)... Я не знаю, что сделает украинская власть, но Украина в этом контексте ведет себя очень неприлично по отношению к полякам,

– Навроцкий в эфире Rmf24 распространяет фейки о 120 тысячах незахороненных жертв Волынской трагедии и обвиняет Украину во всех грехах.

Все это происходит не просто так – Навроцкий позиционирует себя как защитник польских интересов "от искажения истории украинцами". Поэтому надо быть готовыми, что эта сторона станет очень важной частью его президентской кампании, а значит – стоит приготовиться к новым обвинениям в "геноциде", "бандеризации" и других "украинских преступлениях".

...мы ждем, что украинская власть положительно рассмотрит наши заявки, чтобы мы могли начать работы по поиску и эксгумации жертв геноцида на Волыни и в Восточной Малопольше. Мы готовы к этому в любой момент,

– Навроцкий в интервью изданию Interia намеренно называет украинскую Галичину “Восточной Малопольшей”.

Напомним, уже бывшему министру иностранных дел Дмитрию Кулебе "прилетело" за значительно меньшую "выходку".

Кстати, скандальные заявления могут быть не только от Навроцкого, но и от других кандидатов. Потому что имеем еще и дикую "Конфедерацию", которая очень любит блокировать украинскую границу за российские деньги, а теперь еще и получит трибуну и внимание СМИ, потому что господин Менцен баллотируется

Как известно, на "украинском вопросе" заканчиваются не только "российские либералы", но и польские, поэтому Украине стоит приготовиться, что следующие полгода с западной границы на нас будет нестись немало новой дичи, а участники гонки еще не раз вспомнят нас "незлым тихим словом".