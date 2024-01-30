Это 24 Каналу заметил экс-работник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, Путин не считает себя таким кандидатом, как и все, что не соответствует российской конституции и избирательному кодексу.

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Нарушает ли Путин конституцию

Сергей Жирнов отметил, что Путин считает, что если он действующий президент, то не является таким кандидатом, как все остальные. Когда журналисты спросили у спикера Кремля Дмитрия Пескова, почему Путин не участвует в дебатах, он очень удивился и ответил, что у президента много дел.

Путин никогда не участвовал ни в каких дебатах. Он считает, что президент – это особый человек. Это не соответствует конституции, избирательному кодексу. Потому что он такой же кандидат, как все остальные. Но судя по той законодательной базе, которая у меня осталась в голове, у кандидатов нет обязательства участвовать в дебатах. Это их право,

– объяснил он.

Депутаты госдумы теоретически могли бы внести поправки в избирательный кодекс о том, что кандидаты должны участвовать в дебатах. Однако они не осмеливаются, а Путину все равно на них.

"Если бы все остальные кандидаты, допустим, собрались и сказали на каких-то дебатах, что Путин боится выходить на дебаты, поэтому никогда не приходит на них потому что он трус. Тогда это могло бы когда-нибудь заставить Путина прийти на дебаты", – добавил экс-работник КГБ.

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