Строить свою предвыборную кампанию на тему вторжения в Украину – не очень хорошая идея для Путина. Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Путин будет строить все на мифическом "величии" России

Борис Тизенгаузен убежден, что Путин будет строить свою предвыборную кампанию на мифическом "величии" России. Кремль будет продвигать мнение, что якобы без Путина Россия "стояла бы на коленях", не была бы такой "большой и могучей".

Кроме того, российский диктатор может привлечь к агитации нескольких оккупантов, представить их как "героев" так называемой "сво". Их задача – рассказывать, как они поддерживают Путина.

Говорить о так называемой "сво" – будет не очень хорошо, потому что это изменчивая субстанция. Если базироваться и строить свою кампанию на сугубо военных достижениях, то их нет вообще,

– отметил политтехнолог.

Тизенгаузен о предвыборной кампании Путина: смотрите видео

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