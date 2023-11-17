Будувати свою передвиборчу кампанію на темі вторгнення в Україну – не дуже гарна ідея для Путіна. Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Борис Тизенгаузен.
Читайте також Після цього почнеться розпад Росії, – Подоляк озвучив важливу місію України
Путін будуватиме все на міфічній "величі" Росії
Борис Тизенгаузен переконаний, що Путін будуватиме свою передвиборчу кампанію на міфічній "величі" Росії. Кремль буде просувати думку, що нібито без Путіна Росія "стояла б на колінах", не була б такою "великою та могутньою".
Крім того, російський диктатор може залучити до агітації кількох окупантів, представити їх як "героїв" так званої "сво". Їхнє завдання – розповідати, як вони підтримують Путіна.
Говорити про так звану "сво" – буде не дуже гарно, тому що це мінлива субстанція. Якщо базуватися та будувати свою кампанію на суто військових досягненнях, то їх нема взагалі,
– зазначив політтехнолог.
Тизенгаузен про передвиборчу кампанію Путіна: дивіться відео
Президентські вибори у Росії: останнє
- Владімір Путін 14 листопада підписав закон про порядок проведення президентських виборів у Росії. Зазначається, що "якщо воєнний стан введено на частині території", ЦВК може відкласти проведення голосування.
- Кремлівський диктатор ще не оголосив, чи буде балотуватися. Британська розвідка повідомила, що, найімовірніше, Путін висуне свою кандидатуру в президенти до кінця 2023 року.
- 10 листопада він не просто так відвідав штаб південного військового округу в Ростові-на-Дону, зустрівся з начальником генштабу Валєрієм Герасимовим і міністром оборони Сєргєєм Шойгу. Диктатор намагається показатися "патріотичним" кандидатом.
- Аналітики ISW вважають, що під час президентської кампанії Путін буде усіляко уникати теми війни в Україні, аби здобути прихильність серед росіян.