Об этом 24 Каналу сказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова. Она оценила перспективы диктатора на следующие 6 лет правления.
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"Не представляю еще 6 лет с Путиным"
Глава Кремля всячески пытается делать вид стабильности и спокойствия, но сейчас еще 6 лет власти Путина не видно. Романова не исключает, что перевыборы диктатора в 2024 году могут стать для него последними.
Я вообще не представляю ближайшие 6 лет с Путиным. Если раньше была тьма, что якобы диктатор будет у власти до смерти, то сейчас у него нет перспектив,
– сказала глава благотворительного фонда "Русь сидящая".
Диктаторский режим Путина с 2018 до 2024 года совершил много страшных преступлений. Дальше идти таким темпом невозможно, ведь в шаге Третья мировая война и ядерный взрыв.
Я молюсь, что весь мир не признает диктатора президентом. Провести эти 6 лет с умирающим Путиным или вообще без него – лучше всего,
– отметила Романова.
Нынешние "выборы" в России войдут в историю как полностью фальсифицированные. У страны не осталось оппозиционных политиков, их путинский режим или убил, или выгнал. На так называемых избирательных участках происходит тотальный хаос.
Интересно посмотреть неужели в таком стиле пройдет инаугурация. Ведь она всегда была зловещая, торжественная. Москву зачищали и по пустым улицам ездили кортежи,
– добавила глава благотворительного фонда "Русь сидящая".
Отдельный "восторг" вызывают путинские избиратели, среди которых работник цементного завода с баяном, ряженые рыбаки, куклы и танцующие бабки.
Реакция мира на "выборы" в России
- В Европарламенте заверили, что не признают результаты так называемых президентских выборов в России. Более того, председатель комитета иностранных дел Европарламента Дэвид Макалистер заявил, что действо, которое будет происходить в России 15 – 17 марта, вообще нельзя называть выборами.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал российские "выборы" нечестными и несвободными. Одна из причин – убийство и изгнание оппозиционных политиков.
- Такую позицию относительно перевыборов Путина имеют и в Соединенных Штатах. Кроме этого, Белый дом признает их нелегитимными.