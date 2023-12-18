Об этом 24 Каналу сказал ведущий канала "Ходорковский Live" Сергей Асланян, отметив, что власть Путина является народной, потому что российский народ имеет такие же взгляды и представления, которые транслирует глава Кремля. В то же время он имеет большую поддержку россиян.

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20 лет назад был пешкой

Российский народ в течение десятилетий, по словам Асланяна, был доведен до состояния полной моральной деградации. Это была серьезная работа, однако народ сам охотно на это пошел.

У 1990-х перед россиянами стоял выбор взять судьбу в свои руки и начать строить свою жизнь, кто-то попробовал. Сейчас они все находятся либо в эмиграции, либо в тюрьмах. А остальные сказали: выпишите нам нового начальника, нам все равно, какая будет власть и какую партию слушать,

– объяснил он.

Путин не исключение, когда страна "хорошая", а он – "плохой". Это страна такая, и в ней его поддерживают, потому что полностью его понимают. Когда никудышного политика, по мнению Асланяна, сажают на престол, он из незначительного и недееспособного становится серьезным, опасным и влиятельным. Так же Путин: 20 лет назад он был пешкой, а сейчас – командир и хозяин.

Обратите внимание! По мнению главы благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольги Романовой, если бы в России были проведены честные выборы, то по их результатам победил бы Путин. Она отметила, что это "беда, горе и трагедия России". Вопрос в том, то ли Россия "родила Путина", то ли Путин "сделал Россию такой".

Россияне завидуют Путину

Так получилось, что он носил портфель за нужным человеком, а потом ему сказали: вот тебе страна. В пределах полномочий, полученных Путиным, Россия была полностью ограблена.

Это действительно "достижение", потому что так разорить Россию не сумел ни один император. Даже Сталин, хотя ликвидировал множество людей и тоже ограбил ее. Но завершил процесс Путин,

– отметил ведущий канала "Ходорковский Live".

Сегодня россияне в целом – за исключением тех, кто не уехал и притаился и молчит – не только откровенно поддерживают Путина, но и понимают его логику и осознают, насколько он прав.

"Единственное, чему они завидуют, что не оказались на месте Путина. На его месте они были такими же, или еще хуже ", – уверен Сергей Асланян.

Выборы президента России: коротко