Об этом 24 Каналу сказал ведущий канала "Ходорковский Live" Сергей Асланян, отметив, что власть Путина является народной, потому что российский народ имеет такие же взгляды и представления, которые транслирует глава Кремля. В то же время он имеет большую поддержку россиян.
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20 лет назад был пешкой
Российский народ в течение десятилетий, по словам Асланяна, был доведен до состояния полной моральной деградации. Это была серьезная работа, однако народ сам охотно на это пошел.
У 1990-х перед россиянами стоял выбор взять судьбу в свои руки и начать строить свою жизнь, кто-то попробовал. Сейчас они все находятся либо в эмиграции, либо в тюрьмах. А остальные сказали: выпишите нам нового начальника, нам все равно, какая будет власть и какую партию слушать,
– объяснил он.
Путин не исключение, когда страна "хорошая", а он – "плохой". Это страна такая, и в ней его поддерживают, потому что полностью его понимают. Когда никудышного политика, по мнению Асланяна, сажают на престол, он из незначительного и недееспособного становится серьезным, опасным и влиятельным. Так же Путин: 20 лет назад он был пешкой, а сейчас – командир и хозяин.
Россияне завидуют Путину
Так получилось, что он носил портфель за нужным человеком, а потом ему сказали: вот тебе страна. В пределах полномочий, полученных Путиным, Россия была полностью ограблена.
Это действительно "достижение", потому что так разорить Россию не сумел ни один император. Даже Сталин, хотя ликвидировал множество людей и тоже ограбил ее. Но завершил процесс Путин,
– отметил ведущий канала "Ходорковский Live".
Сегодня россияне в целом – за исключением тех, кто не уехал и притаился и молчит – не только откровенно поддерживают Путина, но и понимают его логику и осознают, насколько он прав.
"Единственное, чему они завидуют, что не оказались на месте Путина. На его месте они были такими же, или еще хуже ", – уверен Сергей Асланян.
Выборы президента России: коротко
- Выборы президента России должны пройти 17 марта 2024 года. Путин 8 декабря объявил, что примет участие в них, а 18 декабря лично подал в ЦИК соответствующие документы.
- Путин идет на выборы как самовыдвиженец, и его должна поддержала группа избирателей. В "команду" Путина вошли в частности летчик Константин Ярошенко, ранее занимавшийся автоперевозками в Африке. В США его признали виновным в сговоре по поводу контрабанды наркотиков.
- Кроме того, в "группе поддержки" Путина миллиардер Алексей Репик, певец Шаман (Ярослав Дронов), а также военкоры, военные журналисты и участников войны в Украине.