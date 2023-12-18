Про це 24 Каналу сказав ведучий каналу "Ходорковський Live" Сергій Асланян, зазначивши, що влада Путіна є народною, тому що російський народ має такі самі погляди та уявлення, які транслює очільник Кремля. Водночас він має велику підтримку росіян.

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20 років тому був пішаком

Російський народ протягом десятиліть, за словами Асланяна, був доведений до стану повної моральної деградації. Це була серйозна робота, однак й народ сам охоче на це пішов.

Коло у 1990-ті перед росіянами стояв вибір взяти долю у свої руки та почати будувати своє життя, хтось спробував. Зараз вони всі перебувають або в еміграції, або у в'язницях. А решта сказали: випишіть нам нового начальника, нам байдуже, яка буде влада та яку партію слухати,

– пояснив він.

Путін не є винятком, коли країна "хороша", а він – "поганий". Це країна така, і в ній його підтримують, тому що цілком його розуміють. Коли нікчемного політика, на думку Асланяна, саджають на престол, він з незначного та недієздатного стає серйозним, небезпечним та впливовим. Так само Путін: 20 років тому він був пішаком, а зараз – командир та хазяїн.

Зверніть увагу! На думку голови благодійного фонду "Русь сидящая" Ольги Романової, якби в Росії були проведені чесні вибори, то за їхніми результатами переміг би Путін. Вона зауважила, що це "біда, горе й трагедія Росії". Питання в тому, чи це Росія "народила Путіна", чи Путін "зробив Росію такою".

Росіяни заздрять Путіну

Так трапилось, що він носив портфель за потрібною людиною, а потім йому сказали: ось тобі країна. В межах повноважень, які отримав Путін, Росія була повністю пограбована.

Це дійсно "досягнення", тому що так розорити Росію не зумів жодний імператор. Навіть Сталін, хоча ліквідував велику кількість людей та теж пограбував її. Але завершив процес Путін,

– зазначив ведучий каналу "Ходорковський Live".

Сьогодні росіяни в цілому – за винятком тих, хто не виїхав та причаївся та мовчить, – не тільки відверто підтримують Путіна, але й розуміють його логіку та усвідомлюють, наскільки він правий.

"Єдине, чому вони заздрять, що не опинились на місці Путіна. На його місці вони були такими самими, або ще гірше", – впевнений Сергій Асланян.

Вибори президента Росії: коротко