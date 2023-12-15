Голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова прокоментувала 24 Каналу ситуацію з виборами в Росії. Вона переконана, що вони будуть нелегітимними, але навіть без фальсифікацій нічого не зміниться.

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"Якщо сьогодні провести в Росії чесні вибори, на них переможе Путін. Це біда, горе й трагедія Росії. У нас стоїть питання про курку чи яйце – це Росія народила Путіна чи це Путін зробив Росію такою", – зазначила Романова.

На думку опозиціонерки, саме Росія народила Путіна. Тому теперішній історичний виток, найімовірніше, був неминучим. Але чомусь риторика Заходу щодо диктатора набагато делікатніша, ніж могла б бути.

Більшість підтримує Путіна

Якщо прибрати всі підтасовування й фальсифікації на російських виборах, Путін – єдиний кандидат, тому все одно перемагає.

Принаймні не 80%, але 65–70% у нього, на жаль, є,

– зауважила Романова.

Так, ще є Алєксєй Навальний, але його популярність стрімко падає. А прихильники Ігоря Гіркіна становлять меншість, і, можливо, це на краще. Адже з їхніми ультраправими переконаннями війна не завершиться й може бути ще гірше.

Зверніть увагу! Вочевидь Путін може допустити інших "кандидатів", але це лише гра. З цією ж метою з'явилась Катєріна Дунцова з "антивоєнною позицією".

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