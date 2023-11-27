Голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова прокоментувала 24 Каналу ситуацію з мобілізацією в Росії. Так, генштаб заявив, що лишилось набрати близько 200 тисяч людей.

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"Так бувало завжди, що саме після виборів руки розв'язуються. Після виборів йому взагалі плювати на все", – констатувала Романова.

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За її словами, мобілізувати на війну можна де завгодно. Зокрема, у в'язницях і національних республіках.

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"Мені здається, вибір є завжди до останнього моменту, доки ти сам не натиснеш курок і не станеш воєнним злочинцем", – зазначила Романова.

Громадяни країни-агресорки мають достатньо варіантів, як уникнути служби в окупаційній армії. Передусім варто скористатись поки що відкритими кордонами й просто виїхати.

Якщо вже опинились у мобілізаційних списках, можна вимагати альтернативної цивільної служби з релігійних, ідейних чи інших міркувань. Так, минулого тижня верховний суд затвердив рішення щодо євангеліста, який відмовлявся брати зброю.

Крім того, можна дезертувати й відсидіти у в'язниці. У середньому це шість років.

Шість років – і вас не візьмуть на війну, тому що є перелік статей, за якими не мобілізують з в'язниці також. Дезертирство там є,

– зауважила Романова.

Залишається спосіб навіть в окопах – спробувати здатись у полон. Для цього можна скористатись українським проєктом "Хочу жить".

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