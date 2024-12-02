Победил пророссийский кандидат: признал ли суд действительным первый тур выборов президента Румынии

24 ноября в Румынии состоялись президентские выборы. На них сенсационно лидерство получил внепартийный ультраправый кандидат Кэлин Джорджеску. Второй по количеству голосов стала проевропейская Елена Ласкони. А вот действующий премьер-страны Чолаку, которому прогнозировали победу, остался за пределами второго тура.

Один из кандидатов – член Европейского парламента Кристиан Терхеш, который баллотировался от Румынской национально-консервативной партии и получил 1,04 процента голосов, пожаловался на фальсификацию в выборах в пользу Элены Ласкони, передает 24 Канал со ссылкой на Digi24.

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Первый тур признали действительным

Тогда Конституционный суд Румынии постановил пересчитать все действительные и недействительные бюллетени с первого тура президентских выборов.

ЦИК направила в суд данные о пересчете голосов. Они не учитывали около 640 тысяч голосов диаспоры.

Впрочем, суд признал: голоса от диаспоры не были зарегистрированы, поэтому их пересчет "больше не является необходимым". Председатель суда Мариан Энаке заявил, что мошенничества с голосами для того, чтобы изменить результаты выборов, не было.

В конце концов, Конституционный суд Румынии признал действительным первый тур президентских выборов, поэтому второй тур, как и планировалось, состоится 8 декабря.

Напомним, что Ласкони минимально обошла действующего премьера Чолаку, который не дождался пересчета голосов и вышел из президентской гонки.