Если бы был американцем, я бы точно проголосовал за Трампа, – глава Минобороны Литвы

На выборах президента США победу одержал Дональд Трамп. Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что отдал бы свой голос за республиканца, если бы был американцем.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Delfi. Также Кащюнас призвал не строить "моральную стену" с новым президентом США.

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Почему Кащюнас отдал бы свой голос за Трампа

Если бы был американцем, я бы точно проголосовал за Трампа, даже не сомневаюсь в этом,

– заявил Кащюнас.

Свой выбор он объяснил тем, что в стремлении к миру Трамп ориентируется на концепцию Рональда Рейгана "мир через силу".

"Что мы будем настолько сильны, что враг не будет пытаться нас беспокоить. Если мы договоримся с противником временно, то хорошо, если что-то будет нарушено, они получат по рукам", – отметил глава Минобороны.

Он также припомнил, что именно при первой каденции Трампа россияне "получили по рукам" в некоторых географических широтах.

Кроме того, Кащюнас призвал Западную Европу не строить "моральную стену" против Дональда Трампа, как они это сделали в 2016 году, в начале его первого срока.

"Думаю, вы очень хорошо помните те вещи, это ничем не помогло, это как раз немного усложнило тот старт, когда привыкли. Теперь мы лучше понимаем образ президента и естественно, что надо научиться с ним работать", – резюмировал министр.