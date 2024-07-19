Больше всего обсуждают кандидатуру вице-президента Штатов Камалы Харрис. Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко отметил 24 Каналу, что еще в 2020 году ее выбирали как план "Б".

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"Как мы помним, ее и выбирали, еще в 2020 году как определенный план "Б" из-за возраста нынешнего президента Штатов. Она, кстати, в свое время короткий период даже была исполняющим обязанности президента США", – сказал он.

В то же время есть много скептиков относительно ее кандидатуры. Есть мнение, что Камала Харрис не сможет объединить вокруг себя достаточное количество демократов и избирателей.

Кто еще имеет шансы

Игорь Чаленко отметил, что на второй позиции идет кандидатура Мишель Обамы. Потому что это довольно яркая и медийная фигура, которая довольно неплохо себя зарекомендовала как первая леди. Несмотря на то, что Обама не заявляла о своих президентских амбициях, ее ставят в разную социологию. Это показывает, что определенный потенциал у нее есть.

Но в то же время я, например, не буду понимать демократов с этим выбором с точки зрения, что это будет определенный козырь даже для Трампа, который во время первой избирательной кампании очень сильно оперировал Бараку Обаме. Ему будет легче действительно оперировать именно Мишель Обаме,

– считает политолог.

На третьей позиции – губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсон. Однако его позиции пока не устойчивы. Примерно с декабря 2023 года он проводил довольно активную кампанию не просто поддержки Джо Байдена, а и намеками, что он в случае чего может перехватить эту эстафету.

"На самом деле сейчас, как показывает социология, кого бы ни выставили демократы против Трампа, именно молодого кандидата вместо Байдена, у него будут действительно хорошие шансы на победу. Гораздо большие, чем, если Трамп будет бороться непосредственно против Байдена", – предположил Чаленко.