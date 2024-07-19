Найбільше обговорюють кандидатуру віцепрезидентки Штатів Камали Гарріс. Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко зауважив 24 Каналу, що ще у 2020 році її обирали як план "Б".

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"Як ми пам'ятаємо, її й обирали, ще у 2020 році як певний план "Б" через вік нинішнього президента Штатів. Вона, до речі, свого часу короткий період навіть була виконувачем обов'язків президента США", – сказав він.

Водночас є багато скептиків щодо її кандидатури. Є думка, що Камала Гарріс не зможе об'єднати навколо себе достатню кількість демократів та виборців.

Хто ще має шанси

Ігор Чаленко зазначив, що на другій позиції йде кандидатура Мішель Обами. Тому що це доволі яскрава та медійна постать, яка доволі непогано себе зарекомендувала як перша леді. Попри те, що Обама не заявляла про свої президентські амбіції, її ставлять у різну соціологію. Це показує, що певний потенціал у неї є.

Але водночас я, наприклад, не розумітиму демократів з цим вибором з погляду, що це буде певний козир навіть для Трампа, який під час першої виборчої кампанії дуже сильно оперував Бараку Обамі. Йому буде легше дійсно оперувати саме Мішель Обамі,

– вважає політолог.

На третій позиції – губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсон. Однак його позиції поки не стійкі. Приблизно з грудня 2023 року він проводив доволі активну кампанію не просто підтримки Джо Байдена, а і натяками, що він у разі чого може перехопити цю естафету.

"Насправді зараз, як показує соціологія, кого б не виставили демократи проти Трампа, саме молодого кандидата замість Байдена, у нього будуть дійсно хороші шанси на перемогу. Набагато більші, ніж, якщо Трамп буде боротися безпосередньо проти Байдена", – припустив Чаленко.