В штате Пенсильвания возникли сомнения относительно более 4 тысяч голосов американцев на выборах в США 2024, которые находятся за границей, и эти бюллетени могут не учесть в итогах голосования. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на ABC News.

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Какая информация известна об обжаловании голосов в Пенсильвании

Такие бюллетени поступали от двух групп избирателей – тех, кто голосовал по почте без актуализации регистрации, и граждан, проживающих за пределами США и не являющихся военнослужащими. Заявки на обжалование бюллетеней можно было подать до пятницы, 1 ноября.

Обратите внимание! Учитывая статус Пенсильвании как одного из решающих штатов на выборах, судьба этих 4300 голосов может существенно повлиять на окончательные результаты. Решение о зачислении этих бюллетеней планируют принять на слушаниях, которые должны состояться до 8 ноября.

Остается неизвестным, кто именно подавал все эти жалобы. В округе Честер, например, жалобу подала сторонница Трампа, которая заявила о своем “внепартийном” подходе.

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В округе Лайкоминг 72 жалобы поступили от юриста из группы PA Fair Elections – консервативной организации, которая неоднократно высказывала претензии относительно процедуры голосования. Сама юрист отметила, что выступала как частное лицо, а не как представитель организации.

В то же время в округе Йорк уже отклонили 354 обжалования, но обязались хранить эти бюллетени отдельно в случае возможных апелляций.

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