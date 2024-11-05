У штаті Пенсильванія виникли сумніви щодо понад 4 тисяч голосів американців на виборах у США 2024, які перебувають за кордоном, і ці бюлетені можуть не врахувати в підсумках голосування. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на ABC News.

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Яка інформація відома про оскарження голосів у Пенсильванії

Такі бюлетені надходили від двох груп виборців — тих, хто голосував поштою без актуалізації реєстрації, та громадян, що мешкають за межами США й не є військовослужбовцями. Заявки на оскарження бюлетенів можна було подати до п'ятниці, 1 листопада.

Зверніть увагу! З огляду на статус Пенсильванії як одного з вирішальних штатів на виборах, доля цих 4300 голосів може суттєво вплинути на остаточні результати. Рішення щодо зарахування цих бюлетенів планують ухвалити на слуханнях, які повинні відбутися до 8 листопада.

Залишається невідомим, хто саме подавав усі ці скарги. В окрузі Честер, наприклад, скаргу подала прихильниця Трампа, яка заявила про свій “позапартійний” підхід.

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В окрузі Лайкомінг 72 скарги надійшли від юристки з групи PA Fair Elections — консервативної організації, яка неодноразово висловлювала претензії щодо процедури голосування. Сама юристка зазначила, що виступала як приватна особа, а не як представник організації.

Водночас у окрузі Йорк уже відхилили 354 оскарження, але зобов’язалися зберігати ці бюлетені окремо в разі можливих апеляцій.

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