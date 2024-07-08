Снимет ли Байден кандидатуру с выборов: СМИ сказали, в какой день это может произойти

Американские журналисты со ссылкой на собственные источники утверждают, что демократы умоляют Джо Байдена снять свою кандидатуру с президентской гонки.

В то же время сам политик отмечает, что только "Господь Всемогущий" может отстранить его от избирательной кампании.

Смотрите также Вариантов немного, а времени еще меньше: кто может заменить Байдена в битве с Трампом в США

Демократы "за" снятие кандидатуры Байдена

Издание Axios пишет, что многие демократы, в частности бывший президент Барак Обама и лидеры Конгресса, просили Байдена снять кандидатуру.

Не исключено, что уже в эту пятницу, 12 июля, нынешний американский лидер может объявить соответствующее решение. Хотя и существует подозрение, что он будет стоять на своем.

Каждый человек, кроме самого Байдена, или тех, кто получает зарплату от президента, – понимает, насколько глубока яма, в которой он находится,

– констатируют аналитики.

Вместе с тем Байден верит, что его выступление на ближайшем саммите НАТО и поддержка со стороны союзников могут успокоить шторм, который возник вокруг его персоны.

Президент верит, что в конечном итоге его критики сдадутся. Он удерживает власть,

– говорится в материале Axios.

Смотрите также Лучший результат за 9 месяцев: Байден догоняет Трампа в ключевых штатах, – Bloomberg

Ранее издание Politico сообщало о боязни лидеров НАТО. Главы государств Альянса боятся, что Байдену не удастся победить Трампа на президентских выборах, которые будут проходить в ноябре 2024 года.