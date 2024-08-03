Трамп сожалеет об этом, – республиканец назвал огромную ошибку экс-президента

Джей Ди Вэнс известен громкими антиукраинскими заявлениями. Он выступал против американской военной помощи Киеву. Также допускал, что Украине, возможно, придется уступить территории для прекращения войны с Россией.

И именно он стал кандидатом на вице-президентство в паре с республиканцем Дональдом Трампом. Бывший конгрессмен-республиканец США Адам Кинзингер в разговоре с 24 Каналом назвал такое решение огромной ошибкой Трампа, о которой тот уже жалеет.

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Что известно о Джей Ди Вэнсе

Бывший конгрессмен-республиканец считает, что кандидат в президенты США Дональд Трамп не такой уж и умный. Многие люди воспринимают его как "гения", на самом деле это не так. Он принимает решения на эмоциях, и не является тем, кто много думает. В частности, это даже подтверждает Джей Ди Вэнс.

Ходят слухи, что именно дети экс-президента США пытались убедить его выбрать Джей Ди. Очевидно, что он молодой и привлекательный, а за это часто волнуется Трамп. Поэтому, по мнению Кинзингера, политик принял это решение, когда Джо Байден участвовал в гонке. Тогда он был достаточно уверен, что победит.

"Джей Ди Вэнс наговорил такого, что не пойдет на пользу Дональду Трампу. В частности, о женщинах, которые не имеют детей, любят котов и управляют этой страной. Думаю, что Трамп сегодня жалеет об этом выборе. Есть небольшой шанс, что он все-таки заменит Джей Ди, это еще можно сделать в течение следующих нескольких недель. У меня нет никаких сомнений, что он тянет на низ Трампа, и это его не очень радует", – отметил бывший конгрессмен-республиканец.

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Джей Ди Вэнс последний год пытался доказать Дональду Трампу свою верность. Это может быть одной из причин, почему его выбрали кандидатом на вице-президентство. Впрочем, Трамп допустил ошибку, поскольку не провел большое исследование относительно того, что Джей Ди наговорил в программе знаменитого журналиста Такера Карлсона. Это уже нанесло ему ущерб.