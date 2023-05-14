Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог Николай Давыдюк. По его словам, оппонент Эрдогана имеет прозападную позицию.

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Эрдоган не отдаст власть просто так

Давыдюк отметил, что если Эрдоган проиграет, то не отдаст власть оппоненту просто так. Он будет пытаться собирать миллионы людей на протестные митинги.

Если Эрдоган проиграет, попытается собирать людей на улицах. На последнем митинге, когда мэра Стамбула забросали камнями на его митинге, Эрдоган параллельно собрал миллион человек. Он намекнул своим конкурентам, что передача власти не будет легкой,

– заметил он.

Политолог считает, что миллион протестующих – это очень мало для Турции. Против Эрдогана объединились все, даже курды, которые хотят независимости.

"Вокруг Кемаля Киличдароглу объединились все, даже курды. У них вообще вопрос Турции – это вопрос врага. Люди, желающие независимости, объединились, чтобы свергнуть Эрдогана", – сказал собеседник.

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Оппонент Эрдогана имеет прозападную позицию

Николай Давыдюк отметил, что Киличдароглу не делает открыто проукраинских заявлений, чтобы не потерять электорат, который имеет разные взгляды относительно России. Реакция стран Запада на кандидата от оппозиции свидетельствует, что у оппонента Эрдогана прозападная позиция.

Если посмотреть, как относятся к нему западные лидеры и дипломаты, часть заявлений в его программе, а там 65% поддерживает ЕС и нормальное поведение в НАТО, это свидетельствует о том, что он будет занимать прозападную позицию. Прозападная позиция – это и есть Украина,

– считает политолог.

Он добавил, что в случае победы Киличдароглу Швеция сразу сможет вступить в НАТО, а впоследствии и Украина станет членом Альянса.

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