Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Микола Давидюк. За його словами, опонент Ердогана має прозахідну позицію.

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Ердоган не віддасть владу просто так

Давидюк відзначив, що якщо Ердоган програє, то не віддасть владу опоненту просто так. Він буде намагатись збирати мільйони людей на протестні мітинги.

Якщо Ердоган програє, то спробує збирати людей на вулицях. На останньому мітингу, коли мера Стамбула закидали камінням на його мітингу, Ердоган паралельно зібрав мільйон людей. Він натякнув своїм конкурентам, що передача влади не буде легкою,

– зауважив він.

Політолог вважає, що мільйон протестувальників – це дуже мало для Туреччини. Проти Ердогана об’єднались усі, навіть курди, які хочуть незалежності.

"Навколо Кемаля Киличдароглу об’єднались всі, навіть курди. У них взагалі питання Туреччини – це питання ворога. Люди, які хочуть незалежності, об’єднались, щоб скинути Ердогана", – сказав співрозмовник.

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Опонент Ердогана має прозахідну позицію

Микола Давидюк зазначив, що Киличдароглу не робить відкрито проукраїнських заяв, щоб не втратити електорат, який має різні погляди щодо Росії. Реакція країн Заходу на кандидата від опозиції свідчить, що опонент Ердогана має прозахідну позицію.

Якщо подивитися, як ставляться до нього західні лідери та дипломати, частина заяв у його програмі, а там 65% підтримує ЄС та нормальну поведінку в НАТО, це свідчить, що він буде займати прозахідну позицію. Прозахідна позиція – це і є Україна,

– вважає політолог.

Він додав, що у випадку перемоги Киличдароглу Швеція одразу зможе вступити до НАТО, а згодом й Україна стане членом Альянсу.

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