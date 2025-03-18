Президентские выборы в Польше: у кого наибольшие шансы и чего ждать Украине

В мае в Польше пройдут президентские выборы, что станет завершающим этапом длительного избирательного цикла на всех уровнях. Результаты голосования могут зафиксировать полную победу "Гражданской платформы" и Дональда Туска, которые планируют получить последний форпост власти, удерживаемый "Право и справедливость", – канцелярию президента.

Высокие социологические показатели поддержки действующего городского головы Варшавы Рафала Тшасковского дают ему основания претендовать на победу. Хотя он и кажется фаворитом, президентские соревнования не становятся от этого менее интересными, оставляя достаточно интриг, что будут иметь непосредственное значение и для Украины. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

Читайте также Дуда заявил, что Польша готова к размещению ядерного оружия в ответ на действия России в Беларуси

Лидер соревнований

Социологи отдают предпочтение Рафалу Тшасковскому в первом туре (по разным оценкам его потенциальный результат колеблется от 35% до 40%). Именно поэтому, наиболее вероятный сценарий – кандидат от "Гражданской платформы" получит первое место, но не избежит второго тура.

Конечно, идеальным сценарием для партии стала бы мгновенная победа, но достичь такого показателя сложно. Создается впечатление, что Тшасковский уже приблизился к условному "электоральному потолку" и для рывка в дополнительные 10 – 12% должно произойти настоящее чудо.

Правый фланг кампании

Казалось бы, что ключевой оппонент – представитель "Право и Справедливость" Кароль Навроцкий. Большинство социологических опросов действительно отдают ему второе место (с уровнем поддержки в диапазоне 22 – 27%). Однако в последнее время стремительный рывок совершил представитель "Конфедерации" Славомир Менцен. Более того, его команда четко определяет стратегическую цель – проход во второй тур, а в информационном пространстве появляются публикации о способности "конфедерата" навязать реальную борьбу Каролю Навроцкому.

Оба политика соревнуются за правый электорат. Славомир Менцен активно апеллирует к антиукраинским нарративам. Он даже прибегнул к пиар-мероприятию: приехал во Львов, сделал ряд провокационных заявлений, после чего вступил в онлайн-спор с городским головой города.

Темы противостояния в исторической плоскости, блокады украинского зерна и сокращения поддержки Украины – близки для избирателей электорального поля, за которое борется Славомир Менцен.

Уровень его поддержки уже переходит за 15% и по отдельным социальным опросам позволяет претендовать на более 20% голосов, что как минимум гарантирует ему третье место. Даже такой результат станет успешным шагом для его дальнейшей политической карьеры. Команда Менцена рассчитывает создать базу на предстоящие парламентские выборы и усилить собственные позиции внутри "Конфедерации".

В то же время если Менцену удастся выполнить программу максимум и войти во второй тур – это станет заметной сенсацией, которая ускорит процессы реорганизации правого фланга польской политики.

В свою очередь, Кароль Навроцкий также надеется на праворадикальных избирателей, чьи голоса будут дополнять традиционный электорат "Право и справедливость". Именно поэтому кандидат часто прибегает к жестким заявлениям по украинской тематике, отрицает возможность интеграции Украины в ЕС или НАТО до решения исторических противоречий с Польшей и часто прибегает к критике в сторону украинского руководства.

Несомненно, такие действия – это направленная политическая игра, но она создает определенные проблемы для стабильности польско-украинских отношений.

Несмотря на амбициозные планы кампания Навроцкого вызывает много профессиональных вопросов и сомнений в эффективности. Неудивительно, что в рядах "Право и справедливость" сохраняется неоднозначное отношение к нему. Хотя публично все группы влияния пытаются демонстрировать поддержку, на практике – многие имеют собственные планы и уже планируют использовать возможное поражение на президентских выборах, чтобы включиться в борьбу за лидерство в партии. Традиционному "крестному отцу" политсилы Ярославу Качинскому все труднее справляться со своими функциями, а в случае провала избранного им кандидата – его позиции ослабнут еще больше.

Решающий второй тур

В планах штаба Навроцкого – пройти во второй тур и привлечь на свою сторону избирателей "Конфедерации". Однако, если на бумаге такая стратегия кажется эффективной и, возможно, победной, на практике – ее реализация представляется чрезвычайно сложной.

Во-первых, не все представители правого электорального поля лояльны к "Право и справедливость". "Конфедерация" часто выступала с критикой Качинского, Матеуша Моравецкого и других деятелей политсилы. Нет оснований считать, что Навроцкий вдруг понравится избирателям "Конфедерации".

Представители молодежи, которые активно поддерживают Менцена, вряд ли пойдут голосовать во втором туре, если их кандидат не пройдет туда. Более того, и сам Менцен не демонстрирует готовности поддержать во втором туре Навроцкого. Наоборот, между ними идет активное политическое противостояние.

Указанные факторы могут существенно помешать намерениям Навроцкого консолидировать правый фланг вокруг себя во втором туре, если он туда все-таки пройдет.

Третья сила

Если судьбу парламентских выборов 2024 года решила "Третья дорога", что стало триумфом союза Шимона Головни и Владислава Косиняка-Камыша, то президентские выборы рискуют стать провалом.

Шимон Головня имел довольно амбициозные политические цели, но участие в президентских выборах может существенно ограничить его дальнейший потенциал. Сейчас выглядит так, что его поддержка находится на уровне 5 – 7%, а это лишь четвертое место и настоящее поражение, которое "поставит крест" на его президентских амбициях.

Что лучше для Украины?

Все предыдущие избирательные кампании ставили Украину в центр избирательного процесса: на теме зерна и истории активно спекулировали, что создало значительные проблемы для развития двусторонних отношений. Только во второй половине прошлого года ситуация несколько выровнялась, а Дональд Туск и Владимир Зеленский нашли долгожданное взаимопонимание. Уже сам факт того, что Польша на несколько лет отдохнет от выборов – это позитив для Украины.

К сожалению, так сложилось, что представители "Права и справедливости" уже успели запустить волну критики против украинского президента, когда Зеленский критически отреагировал на противоречивые заявления Навроцкого о блокировании европейской интеграции Украины. Поэтому кампания кандидата "Право и справедливость" строится в критической плоскости относительно украинской темы.

Конечно, наибольшую опасность для Украины представляет кандидатура Менцена, учитывая его политическую позицию. Хотя его шансы на общую победу низкие (это стало бы сенсацией, едва ли не большей, чем отмененные выборы в Румынии), но уже четко прослеживаются намерения "Конфедерации" получить статус альтернативной силы, которая не будет ограничивать себя маргинальными избирателями, а планирует закрепиться в польской политике серьезно и надолго, претендуя на роль флагмана правого электорального поля.

В ходе реализации таких планов представители партии еще неоднократно будут делать выпады в сторону Украины. При этом, проход Менцена во второй тур станет настоящим прорывом для "Конфедерации".

В то же время Тшасковский неоднократно демонстрировал свою поддержку Украины и в случае своего избрания он будет продолжать линию Туска. Сценарий с его президентством представляется наиболее предсказуемым в контексте дальнейшего построения отношений. Он сохраняет лучшие шансы на победу независимо от того, кто будет оппонировать ему во втором туре.

Несмотря на все, независимо от результатов выборов, для Украины важно сформировать надежные долговременные стратегические связи с Варшавой, которые будут основываться на общих интересах и будут прогнозируемы. Киеву не нужен опыт предыдущих "перепадов настроения": когда сначала польская сторона передавала на нужды Украины всю возможную технику, но потом политические контакты были заблокированы из-за частных интересов и обид отдельных политиков в Варшаве. Лучшей опцией будет последовательность.

На данный момент украинское руководство сделало все необходимые шаги со своей стороны: достигнут прогресс по теме "Волынской трагедии", ведутся конструктивные переговоры по вступлению в ЕС. Украина пытается держаться в стороне от избирательной кампании, а после ее окончания наступит определенное затишье, которое позволит сосредоточиться на вопросах безопасности и экономики.