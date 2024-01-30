Однако есть мнения, что Надеждин не самостоятельная фигура, а является проектом российской власти. Блогер и политолог Сергей Запорожский рассказал 24 Каналу, что не стоит считать что в Кремле сидят стратеги, которые все просчитывают, все знают и разыгрывают "шахматные партии". Там есть большое количество дураков, и это понятно, исходя из того, что они начали делать в Украине.

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Будет большой сенсацией

Надеждин, выступая на пропагандистских ток-шоу, делает скандальные заявления, в частности, относительно временно оккупированного Крыма.

Однако я не считаю, что он является проектом Кремля, ведь тогда бы он говорил о несколько иных вещах. А Надеждин говорит, если его "по беспределу" снимут с выборов, то он станет президентом России гораздо раньше чем через 6 лет, которые собирается сидеть в кресле президента Путин. Потому что в следующих выборах, которые состоятся раньше, Путин уже не будет участвовать,

– отметил политолог.

Наверное, предположил Запорожский, инициатива выдвинуться на выборы президента шла от самого Надеждина. Возможно, он как уже немолодой человек решил что-то сделать в своей жизни и войти в историю России.

Он очень аккуратен в своих высказываниях и не бросается словами, за которые сегодня в России можно сесть в тюрьму. Уверен, что Надеждина не зарегистрируют и не допустят до голосования. Если же зарегистрируют в качестве кандидата, это будет большой сенсацией,

– заметил блоггер.

Борис Надеждин Российский либеральный политик, работавший с первым заместителем главы администрации президента России Сергеем Кириенко, который курирует оккупированные территории Украины и внутреннюю политику в России. Также Российский либеральный политик, работавший с первым заместителем главы администрации президента России Сергеем Кириенко, который курирует оккупированные территории Украины и внутреннюю политику в России. Также Надеждин был депутатом Госдумы от "Союза правых сил" (2000-2003 годы), советником первого вице-премьера Бориса Немцова (1997-1998 годы). В 2012 году политик хотел стать доверенным лицом Путина, однако это ему не удалось. Надеждин заявлял о своем стремлении остановить российско-украинскую войну, ведь "ни одна из заявленных целей "СВО" не выполнена. В то же время война наносит ущерб экономике и удар по демографии России.

В то же время россиянам, оппозиции, по мнению политолога, нужно отбросить критические моменты относительно Надеждина, потому что сейчас есть "черное" и "белое": ты против войны или за нее. Все остальные детали можно потом обсуждать, выдвигать претензии.

Также можно предположить, что Надеждин это нерегулируемый проект Кремля.

"Как они могли бы его регулировать? Возможно хотели посмотреть что будет, не мешали ему. Однако то, что сейчас происходит, означает: в Кремле ситуация пошла не по плану. Надеждин был единственным, кто реально собирал подписи, и это видела вся Россия и весь мир. Поэтому сейчас сложилась не очень удачная для Кремля "шахматная партия", – подчеркнул Сергей Запорожский.

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