Однак є думки, що Надєждін – не самостійна фігура, а є проєктом російської влади. Блогер та політолог Сергій Запорожський розповів 24 Каналу, що не варто вважати, що в Кремлі сидять стратеги, які все прораховують, все знають та розігрують "шахові партії". Там є велика кількість дурнів, і це зрозуміло з того, що вони почали робити в Україні.

До теми Балотується на п'ятий термін: Путіна зареєстрували кандидатом у президенти Росії

Буде великою сенсацією

Надєждін, виступаючи на пропагандистських ток-шоу, робить багато скандальних заяв, зокрема щодо тимчасово окупованого Криму.

Проте я не вважаю, що він є проєктом Кремля, адже тоді б він говорив про дещо інші речі. А Надєждін каже, якщо його "по беспределу" знімуть з виборів, то він стане президентом Росії набагато раніше, ніж за 6 років, які збирається сидіти у кріслі президента Путін. Тому що у наступних виборах, які відбудуться раніше, Путін вже не буде брати участь,

– зазначив політолог.

Напевно, припустив Запорожський, ініціатива висунутись на вибори президента йшла від самого Надєждіна. Можливо він, як вже немолода людина, вирішив щось зробити в своєму житті та увійти в історію Росії.

Він дуже акуратний у своїх висловлюваннях та не кидається словами, за які сьогодні в Росії можна сісти в тюрму. Впевнений, що Надєждіна не зареєструють та не допустять до голосування. Якщо ж зареєструють як кандидата, це буде великою сенсацією,

– зауважив блогер.

Борис Надєждін Російський ліберальний політик, який працював з першим заступником глави адміністрації президента Росії Сєргєєм Кирієнко, що курує окуповані території України та внутрішню політику в Росії. Також Російський ліберальний політик, який працював з першим заступником глави адміністрації президента Росії Сєргєєм Кирієнко, що курує окуповані території України та внутрішню політику в Росії. Також Надєждін був депутатом Держдуми від "Союзу правих сил" (2000 – 2003 роки), радником першого віцепрем'єра Бориса Нємцова (1997 – 1998 роки). У 2012 році політик хотів стати довіреним обличчям Путіна, однак це йому не вдалося. Надєждін заявляв про своє прагнення зупинити російсько-українську війну, адже "жодна із заявлених цілей "СВО" не виконана. Водночас війна завдає збитку економіці та удару по демографії Росії.

Водночас росіянам, опозиції, на думку політолога, потрібно відкинути критичні моменти щодо Надєждіна, тому що зараз є "чорне" та "біле": ти проти війни чи за неї. Все решта – деталі, які можна потім обговорювати, висувати претензії.

Також можна припустити, що Надєждін – це нерегульований проєкт Кремля.

"Як вони могли б його регулювати? Можливо, хотіли подивитись, що буде, не заважали йому. Однак те, що зараз відбувається, означає: в Кремлі ситуація пішла не за планом. Надєждін був єдиним, хто реально збирав підписи, і це бачила вся Росія та увесь світ. Тому зараз склалась не зовсім вдала для Кремля "шахова партія", – підкреслив Сергій Запорожський.

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