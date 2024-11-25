Подсчитаны все голоса: во второй тур выборов президента Румынии вышла проевропейская кандидатка

В воскресенье, 24 ноября, в Румынии прошли президентские выборы. ЦИК обработала уже 100% бюллетеней.

По этим данным, во второй тур выборов вышла проевропейская кандидат Елена Ласкони. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ЦИК Румынии.

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Елена Ласкони опередила действующего премьера Румынии

Ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, а потому в стране пройдет второй тур президентских выборов.

В него, кроме представительницы Союза спасения Румынии Элены Ласкони, вышел сенсационный ультраправый политик Келин Джорджеску.

Ласкони набрала 19,18% голосов, а Джорджеску – 22,94%, а это 1 772 503 и 2 120 404 голосов соответственно.

Еще утром 25 ноября во второй тур выборов предварительно выходил действующий премьер Румынии Марчел Чолаку, однако Ласконе удалось его опередить на 2 742 голоса.

Второй тур выборов запланирован на 8 декабря.