Байден досрочно проголосовал на выборах президента США

Действующий президент США Джо Байден досрочно отдал голос на президентских выборах на участке в городе Нью-Касл в родном штате Делавэр.

Американский лидер проголосовал во вторник, 28 октября. Соответствующее видео опубликовал телеканал MSNBC.

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Байден отдал свой голос на президентских выборах

Еще в субботу, 26 октября, в штате началось досрочное голосование по выборам президента Соединенных Штатов. Напомним, что среди кандидатов – демократка Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп, который уже ранее занимал эту должность.

Последний еще раньше отдал голос на выборах по почте, что позволяет закон штата Флорида, где он зарегистрирован. А вот действующий американский лидер Джо Байден отдал свой голос только сегодня 28 октября.

В участке он поздравил избирателей вместе с представительницей Лизой Блант Рочестер, которая баллотируется на должность сенатора от штата.

Давайте голосовать,

– сказал Байден.

К слову, незадолго до этого в Белом доме сообщили, что Джо Байден на президентских выборах проголосует досрочно. Ранее дня выборов могут проголосовать многие американцы.