Путь к поражению: кого из кандидатов сейчас больше поддерживают избиратели США

В США продолжается подготовка к предстоящим выборам 5 ноября 2024 года. Основными конкурентами являются Джо Байден и Дональд Трамп. Шансы на победу каждого из них колеблются.

Глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко рассказал 24 Каналу, что по данным социологических опросов у Трампа есть большие шансы на победу. Это также может быть обусловлено и недавним покушением на его жизнь.

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Решение американских избирателей

Ярослав Божко отметил, что республиканцы социологически и медийно значительно давят на демократов. Говорится о неудачном выступлении Байдена на дебатах и исторически мощное фото Трампа после покушения.

Это все провоцирует не так рост поддержки Трампа, как объединение вокруг него тех, кто и раньше его поддерживал. Люди, которые идентифицируют себя как республиканцы в день выборов не останутся дома, а придут на участок и проголосуют,

– сказал он.

По мнению главы центра политических студий "Доктрина", изменить такую позицию людей у Байдена мало шансов, но если сторонники Трампа будут убеждены в его победе, то явка избирателей может уменьшиться, что, вероятно, изменит ход выборов в сторону действующего президента США.

Борьба за голоса

В США есть люди, которые уже давно выбрали кандидата за которого будут голосовать, однако есть и такие, кто еще не определился. Ярослав Божко подчеркнул, что обоим кандидатом в президенты необходимо бороться за тех, кто еще обдумывает свой выбор.

Если остаться только со своими убежденными избирателями, то это будет путь к поражению на американских выборах. Важным также является то, найдет ли каждый из избирателей найдет в себе силы и мотивацию в конкретный день прийти и проголосовать,

– подчеркнул он.

Политики сейчас пытаются донести своим избирателям, почему так важно прийти и отдать голос за своего кандидата.