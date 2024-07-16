Голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко розповів 24 Каналу, що за даними соціологічних опитувань у Трампа є більші шанси на перемогу. Це також може бути зумовлено й нещодавнім замахом на його життя.

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Рішення американських виборців

Ярослав Божко зазначив, що республіканці соціологічно та медійно значно тиснуть на демократів. Мовиться про невдалий виступ Байдена на дебатах та історично потужне фото Трампа після замаху.

Це все провокує не так зростання підтримки Трампа, як об'єднання довкола нього тих, хто і раніше його підтримував. Люди, які ідентифікують себе як республіканці вдень виборів не залишаться вдома, а прийдуть на дільницю і проголосують,

– сказав він.

На думку голови центру політичних студій "Доктрина", змінити таку позицію людей у Байдена мало шансів, але якщо прихильники Трампа будуть переконані в його перемозі, то явка виборців може зменшитись, що, ймовірно, змінить хід виборів на сторону чинного президента США.

Боротьба за голоси

У США є люди, які вже давно обрали кандидата, за якого будуть голосувати, однак є і такі, хто ще не визначився. Ярослав Божко підкреслив, що обом кандидатам у президенти необхідно боротись за тих, хто ще обдумує свій вибір.

Якщо залишитися лише зі своїми переконаними виборцями, то це буде шлях до поразки на американських виборах. Важливим також є те, чи кожен із виборців знайде у собі сили та мотивацію в конкретний день прийти та проголосувати,

– наголосив він.

Політики зараз намагаються донести своїм виборцям, чому так важливо прийти та віддати голос за свого кандидата.