Какая неожиданность: данные экзитполов свидетельствуют об уверенной "победе" Путина

В течение нескольких дней – с 15 по 17 марта – в России и на оккупированных территориях Украины проводили так называемые "выборы". Избирательные участки еще не успели закрыть свои двери, а уже отчитываются об уверенной "победе" Путина.

Владимир Путин сделал все возможное для того, чтобы на этом зрелище, которое называют "выборами", он одержал победу. Собственно, всех потенциальных соперников просто убрали. Но этого было недостаточно. Уже хвастаются, что он якобы уверенно "побеждает" в президентской гонке.

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Говорят чуть ли не о 100-процентной победе

В России продолжается подсчет протоколов. Но Владимира Путина уже спешат поздравлять с победой.

Так, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, за Владимира Путина свои голоса отдали якобы более 87% избирателей. Сразу же хвастаются, что предыдущий рекорд он побил в 2018 году, когда его якобы поддержали 76,69% избирателей.

Говорят, что по онлайн-голосованию в Москве у Путина якобы 89,1% голосов "За".

Не мог не выскочить ниоткуда "глава" так называемой "ДНР" Пушилин. Он уверял, что на временно оккупированной части Донецкой области у Путина беспрецедентный уровень поддержки – более 95%. Удивительно, что не 105! Хотя, все еще может измениться.

Вскоре появились первые данные ЦИК. По состоянию на 20:05 по Киеву, якобы обработали 24,4% протоколов. И что согласно им у Путина якобы 87,97% голосов. Между тем Харитонов, один из кандидатов-марионеток, набрал по этим же результатам 3,8% голосов. А вот у Даванкова – 3,73%, а Слуцкого – 2,96%.

Хвастаются уже и результатами так называемых "выборов" на оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей и в "ЛНР". В первой за Путина отдали 88,12% голосов после обработки 100% протоколов. На оккупированной части Запорожской области – 92,95% голосов, а в так называемой "ЛНР" – 94,12% голосов.

К слову, в Белгородской области, из которой российские военные чуть ли не ежедневно обстреливают Украину, Путин тоже лидирует. Там за него отдали 96,45% голосов после обработки 2,68% протоколов.

Показатель в 87%, пишут пропагандистские российские СМИ, уже стал якобы рекордным. Мол, такого уровня поддержки на президентских выборах в истории России не было. Есть только одна поправка: то, что происходило в России в течение 15 – 17 марта вообще сложно назвать выборами.

Заместитель главы министерства внутренних дел тоже решил напомнить о себе. Мол, избирательные комиссии справились со своей задачей – подтасовкой результатов – несмотря на то, что произошло много DDoS-атак.

В 20:27 по Киеву заявили, что обработали якобы 30% протоколов. После этого показатели Путина – 87,68%.

Понятное дело, что Дмитрий Медведев не мог промолчать. Он решил поздравить Владимира Путина с "молниеносной победой" на так называемых "выборах" в России. К слову, один из подставных кандидатов Даванков, победу Путина назвал несомненной.

А теперь едва ли не самый эпический показатель. Итак, говорят, что явка среди вооруженных сил России на выборах якобы составила 99,8%. Соответствующую цифру озвучили в министерстве обороны страны-агрессора.

Депутат госдумы России Николай Харитонов тоже вставил свои 5 копеек. Говорит, что "мы отработали честно и добросовестно нашу программу во время выборов".

По состоянию на 20:45 по Киеву обработано 34,26% протоколов. По результатам, у Путина якобы 87,5% поддержки.

Между тем Дмитрий Песков отчитался, что о первых результатах выборов Владимиру Путину уже доложили. Очередная демонстрация, что он испуганный сидит где-то в бункере.

И едва ли не самое циничное по состоянию на 20:55 по Киеву. Хвастаются, что более 1,3 тысячи человек из 1442 тех, кто остался в руинах Авдеевки, якобы проголосовали на выборах президента России.