От переговоров до санитарной зоны: основные заявления Путина об Украине после "победы" на выборах

17 марта завершились так называемые "выборы" в России. Предварительно, победу в них одержал Владимир Путин. Поэтому он на радостях прибыл в свой избирательный штаб и наговорил немало.

Все еще действующий глава Кремля в своем выступлении говорил как о самом процессе выборов, так и о РДК на территории России, войне против Украины, смерть Навального, а также предстоящие выборы в США. Как говорится, ни разу не готовился и вообще все это сплошная импровизация.

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Источник власти в России – народ, – Путин

Итак, Путин заявил, что Россия должна стать еще крепче, сильнее и эффективнее. И что якобы малое количество жалоб в избирательном штабе во время так называемых "выборов" демонстрирует качество работы.

Кремлевский диктатор выразил благодарность россиянам, которые отдали за него свои голоса.

Мы все одна команда... Источником власти в России является народ,

– заявлял он.

Если же читать между строк, то Владимир Путин пытается разделить ответственность с россиянами. Своими словами он хочет подчеркнуть, что все решения, которые принимает он, – решение россиян. В частности те, которые касаются ракетных и дроновых атак по Украине и убийств мирных жителей.

Владимир Путин заявлял, что выборы – не формальная вещь. И что, мол, из голосов россиян "складывается единая воля народа". А также объяснил так называемую высокую явку избирателей. Говорит, что связана она с "драматическими событиями, с тем, что сегодня переживает страна".

На этом он не остановился. Говорит, что результаты работы за несколько лет продемонстрировали, что административная команда "работает эффективно и результаты удовлетворительные".

Заверил, что кадровые вопросы в руководстве России будут решать в "рабочем, товарищеском режиме", а также без спешки. Мол, есть два с половиной месяца и не нужно спешить с новым кабинетом министров.

Нам нужно укреплять вооруженные силы, это происходит хорошим темпом,

– также заявил Путин.

Что сказал Путин о РДК

Владимир Путин снова прибегнул к истории. Решил сравнить РДК с "власовцами". Мол, последние плохо закончили.

... тогда эти мер***цы воевали на стороне нацистов, сейчас есть такие же люди, которые воюют на стороне неонацистов, их несколько групп, общая численность 2500, их сейчас как мясо бросают на "мясные штурмы" госграницы, потери у противников очень большие, из этих "добровольцев" потери до 800 человек из всех,

– заявлял он.

Уверял также, что в России отсутствует смертная казнь. И что к российским добровольцам будут относиться как к тем, кто находится в зоне боевых действий.

В то же время всем правоохранительным органам дадут указания выявлять всех, кто воюет против России с оружием. Путин не останавливался и отметил, что "мы не дадим им покоя, они должны знать об этом".

Об Украине, Навального, НАТО

Также Владимир Путин заговорил о мирных переговорах. Правда, зачем-то добавил, что в России за них "не потому, что у противника патроны заканчиваются".

Журналисты заявили, что Путин "с блеском продлил свой мандат", и что Зеленский – нет. Поэтому возник вопрос, с кем кремлевский диктатор будет договариваться о мире?

Это вопрос для кропотливого исследователя. Мы подумаем,

– подчеркнул он.

Заявил он и о Надеждине, который должен был составить конкуренцию Путину. Кремлевский диктатор отметил, что он не принял участия в предвыборной кампании, и что это "результат его неудовлетворительной работы по подготовке".

Смерть Навального Путин назвал "печальным событием". Также добавил, что у него была идея обменять так называемого оппозиционера на тех, кто находится в странах Запада. И что он якобы был согласен с этим, чтобы Навальный не возвращался в Россию, но "случилась" его смерть.

Кроме того, Владимир Путин уверял, что у него якобы нет преимуществ в отношении кандидатов в президенты США. Мол, будет работать с тем, кого выберут американцы.

Также Путина спросили о возможности захвата Харьковской области из-за атак на приграничные регионы России.

Не исключаю, что мы вынуждены будем создать определенную санитарную зону, на территории, подконтрольной киевскому режиму,

– подчеркнул Путин.

А еще кремлевского диктатора спросили о результатах "выборов" на захваченных российскими войсками территориях Украины.

Я в принципе думал, что они будут хорошими, значительными. Но что будут такими, как видим, сегодня, я не ожидал. Это означает, что мы все правильно делаем. Люди благодарны за действия, которые мы приняли по их защите,

– цинично подчеркнул он.

Кроме того, он не исключил полномасштабный конфликт с НАТО. В то же время Владимир Путин добавил, что война с Альянсом "будет в шаге от полномасштабной третьей мировой войны". И он считает, что вряд ли кто-то заинтересован в этом. На этом он не останавливался. Мол, Россия знает о присутствии в Украине военных НАТО. И что они, мол, "гибнут там в большом количестве".