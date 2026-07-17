Об этом представитель Главного управления разведки Андрей Черняк сообщил в комментарии Укринформу.

Каковы планы России относительно мобилизации?

Кремль не хочет провоцировать непредсказуемую реакцию россиян на предстоящую мобилизацию, поэтому будет максимально избегать этой темы. По словам Андрея Черняка, российские власти будут заявлять, что мобилизации не будет, поскольку они сосредоточены на выборах.

Если вражеские лидеры и пропагандисты сейчас дадут понять населению, что она будет, то неизвестно, как россияне на это отреагируют. По оценкам военной разведки Украины, вероятность проведения мобилизации именно после выборов в России сохраняется,

– заявил представитель ГУР.

В то же время Черняк подчеркнул, что российскому руководству достаточно имеющихся учебных центров и полигонов для подготовки мобилизованных. "То есть им не нужна новая инфраструктура для мобилизации, им просто нужно "пушечное мясо", которое пойдет воевать", – отметил он.

Отдельно представитель разведки заверил, что на данный момент не фиксируется создание на территории Беларуси российской ударной группировки.

Там находится около 50 тысяч белорусских военнослужащих, есть подразделения обеспечения россиян, но какой-либо угрожающей активности мы не наблюдаем. Безусловно, в течение нескольких недель россияне могут перебросить туда свои силы, но пока этого не фиксируется,

– пояснил Черняк.

Ранее с подобным заявлением о возможной мобилизации в России выступил президент Украины Владимир Зеленский. В то же время он считает, что сами российские выборы, запланированные на 18–20 сентября 2026 года, вряд ли повлияют на возможную эскалацию. По его словам, их результат будет определен еще до голосования.