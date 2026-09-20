Как рассказал в эфире 24 Канала руководитель аналитического отдела центра контент-анализа Сергей Стуканов, никаких реальных избирательных процессов там не существует. Все итоговые проценты Кремль определяет заранее, руководствуясь давним сталинским принципом: неважно, как голосуют, важно – кто и как считает.

Путину нужен спектакль

Аналитик отмечает, что Россия пытается маскироваться под демократическую страну по примеру Советского Союза. Последний день псевдовыборов проходит на фоне недопуска независимых наблюдателей, угроз и отстранения оппозиционных кандидатов от партии "Яблоко". К тому же москвичи вынуждены идти на избирательные участки под звуки взрывов, ведь украинские Силы обороны провели атаку на НПЗ в районе Капотни и на логистические склады вблизи столицы.

Россия так же (как и СССР) вынуждена действовать так, будто проводит выборы президента или поддерживает правящую партию "Единая Россия". С пропагандистской точки зрения "выборы" для них очень значимы как процедура, спектакль, который они организуют,

– отметил Стуканов.

По его словам, эта процедура дает власти формальный мандат на продолжение своей преступной экспансии.

Это спектакль, который играет важную роль, демонстрируя, что война, которую ведет Путин, и политика, которую проводит партия "Единая Россия", массово поддерживаются населением,

– пояснил Стуканов.

О псевдовыборах в Госдуму России: смотрите анализ Стуканова в видео

Напомним, что оккупанты пытаются привлечь к голосованию даже жителей свободных территорий Украины. В частности, российская ЦИК "нарисовала" более 530 тысяч виртуальных избирателей из Славянска, Краматорска и других городов Донецкой области, чтобы продвигать свои нарративы на международной арене.

Кроме того, российские пропагандисты открыто призывают задерживать граждан, голосующих за рубежом. Владимир Соловьев в истерике требовал ловить несогласных россиян прямо на территории посольств, игнорируя нормы международного права.