Як розповів в ефірі 24 Каналу керівник аналітичного відділу центру контент-аналізу Сергій Стуканов, жодних реальних виборчих процесів там не існує. Усі підсумкові відсотки Кремль визначає завчасно, керуючись давнім сталінським принципом: неважливо, як голосують, важливо – хто і як рахує.

Путіну потрібна вистава

Аналітик зазначає, що Росія намагається маскуватися під демократичну країну за прикладом Радянського Союзу. Фінальний день псевдовиборів проходить на тлі недопуску незалежних спостерігачів, погроз та усунення опозиційних кандидатів від партії "Яблуко". До того ж москвичі змушені йти на дільниці під звуки вибухів, адже українські Сили оборони атакували НПЗ у районі Капотні та логістичні склади поблизу столиці.

Росія так само (як і СРСР) мусить діяти в спосіб нібито обирання президента чи підтримки керівної партії "Єдина Росія". З пропагандистського погляду "вибори" для них є дуже значущими як процедура, вистава, яку вони організовують,

– зауважив Стуканов.

За його словами, ця процедура дає владі формальний мандат на продовження своєї злочинної експансії.

Це вистава, яка відіграє важливу роль, демонструючи, що війна, яку веде Путін, політика, яку здійснює партія "Єдина Росія", масово підтримується населенням,

– пояснив Стуканов.

Про псевдовибори до Держдуми Росії: дивіться аналіз Стуканова у відео

Нагадаємо, що окупанти намагаються залучити до голосування навіть мешканців вільних територій України. Зокрема, російська ЦВК намалювала понад 530 тисяч віртуальних виборців зі Слов'янська, Краматорська та інших міст Донеччини, щоб просувати свої наративи на міжнародній арені.

Крім того, російські пропагандисти відкрито закликають затримувати громадян, які голосують за кордоном. Володимир Соловйов в істериці вимагав ловити незгодних росіян прямо на території посольств, ігноруючи норми міжнародного права.