Про таку зміну російського виборчого законодавства розповів в ефірі 24 Каналу керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його словами, окупанти закріпили за двома округами Держдуми Росії жителів Слов'янська, Святогірська, Краматорська, Костянтинівки та Дружківки. Формально російська ЦВК намалювала понад 530 тисяч віртуальних виборців із цих міст.

Навіщо це Кремлю

Ця пропагандистська спецоперація, якою керує Сергій Кірієнко, створює небезпечний прецедент для інформаційної війни. Москва планує використати намальовані результати для просування своїх наративів на міжнародній арені.

Росія після проведення виборів в Держдуму буде це масово використовувати в комунікації не тільки сама на міжнародній арені, а це буде вкладати й в рота тим самим ультраправим чи Орбану,

– наголосив Петро Андрющенко.

Він додав, що через таких політиків Кремль намагатиметься переконати світ, що нібито мешканці вільних територій України самі прагнуть інтеграції з Росією.

До слова. Триденні вибори до російського парламенту стартували 18 вересня 2026 року. Кремль традиційно використовує їх для імітації тотальної підтримки війни серед населення.

Міністерство закордонних справ України вже жорстко засудило проведення цього голосування. У МЗС зазначили, що цей фарс не має нічого спільного із демократією, адже вибори організовані під дулом автоматів не мають жодної юридичної сили й не змінюють статусу українських територій.

Керівник Центру вивчення окупації про вибори у Росії: відео